SPID, documento o registrazione istantanea: le differenze tra i casinò per il pubblico italiano

I casinò online che accettano giocatori italiani devono seguire rigide regole di identità stabilite dalle autorità di regolamentazione nazionali. Ogni piattaforma deve verificare l’identità dell’utente prima che inizi a giocare con soldi veri. Nel tempo, questo processo è cambiato. Alcuni casinò utilizzano lo SPID, altri richiedono i documenti dopo la registrazione e altri ancora si affidano a controlli digitali istantanei. Ogni metodo influisce sulla velocità con cui un giocatore può aprire un account e sulla sicurezza del processo.

L’obiettivo principale rimane lo stesso: gli operatori devono confermare l’identità, prevenire le frodi e rispettare le leggi antiriciclaggio. A cambiare sono la modalità con cui avviene questa verifica e il livello di impegno richiesto all’utente.

Registrazione SPID nei casinò online

SPID è il sistema di identità digitale ufficiale in Italia. I cittadini lo utilizzano per accedere ai servizi di enti pubblici, aziende sanitarie o enti previdenziali. Con SPID, si utilizza un unico account e una sola password per accedere in modo sicuro a decine di piattaforme. È diventato uno strumento comune per molti aspetti della vita quotidiana in Italia.

Attualmente, alcune piattaforme online consentono la creazione di un account tramite SPID. Un casinò con SPID consente agli utenti di registrarsi senza digitare dati personali o caricare documenti. Quando un giocatore clicca su “Accedi con SPID”, viene reindirizzato al proprio provider SPID. Dopo aver effettuato l’accesso, il casinò riceve i dati verificati e apre automaticamente l’account.

Questo metodo fa risparmiare tempo e riduce il rischio di errori nei dati. Poiché l’identità è già verificata, il casinò può evitare la fase di controllo dei documenti. È una buona soluzione per chi utilizza già SPID per la dichiarazione dei redditi o per i servizi pubblici. Tuttavia, chi non dispone di un’identità digitale nazionale, inclusi molti espatriati o persone che vivono all’estero, deve utilizzare un metodo diverso.

Registrazione con caricamento documenti

Questo rimane il metodo più comune su molte piattaforme. Gli utenti creano prima un account inserendo nome, data di nascita e informazioni di contatto. In seguito, devono caricare una foto o una scansione della carta d’identità o del passaporto. Alcuni casinò richiedono anche una prova di residenza.

La verifica avviene manualmente: il personale controlla che i documenti corrispondano ai dati inseriti durante la registrazione. In Italia, questo processo deve essere completato prima di qualsiasi prelievo di denaro, anche se i depositi sono consentiti prima. Le normative ADM stabiliscono per gli operatori un limite di tempo preciso entro cui portare a termine i controlli.

Questo metodo funziona per chiunque abbia documenti validi, indipendentemente dagli strumenti digitali utilizzati. È comodo per chi non utilizza SPID o preferisce un percorso più tradizionale. Tuttavia, spesso comporta ritardi. Se l’immagine non è chiara o i nomi non coincidono, il processo si blocca. Non è raro che gli utenti debbano inviare i documenti due o tre volte prima dell’approvazione.

Verifica istantanea dell’identità

Alcune piattaforme utilizzano sistemi che verificano automaticamente i dati degli utenti. Questo metodo evita il caricamento dei documenti durante la registrazione. L’utente inserisce le proprie informazioni e il sistema le confronta con i database nazionali. Se tutti i dati sono corretti, l’account viene approvato in pochi minuti.

Questo processo utilizza un software di verifica di terze parti. Spesso incrocia il codice fiscale o altri numeri identificativi dell’utente con i registri pubblici. È simile al modo in cui le banche aprono nuovi conti online in Italia, avvalendosi di controlli automatici dei dati per confermare le identità.

Questo sistema accelera le operazioni, eliminando l’attesa legata all’esame manuale dei documenti. Per esempio, un casinò può verificare il codice fiscale e la data di nascita di un utente in tempo reale con il database dell’Agenzia delle Entrate . Se viene trovata una corrispondenza, l’account si attiva all’istante.

Ma se emerge anche una minima discrepanza, all’utente viene chiesto di effettuare il caricamento manuale dei documenti, con conseguente rallentamento della procedura.

Registrazione tramite identità basata su blockchain

La registrazione basata su blockchain è ancora rara in Italia, ma sta lentamente prendendo piede. Questo metodo utilizza sistemi di identità decentralizzati in cui gli utenti archiviano i dati personali in un portafoglio digitale sicuro. Invece di inviare documenti a ciascun sito web, si autorizza la condivisione di dettagli specifici, come nome o età, direttamente dal proprio portafoglio.

Alcune piattaforme collegano questo processo a popolari portafogli crittografici come MetaMask o Trust Wallet. Questi strumenti sono già utilizzati per archiviare e inviare valute digitali come Bitcoin , Ethereum o USDT. Lo stesso portafoglio può contenere anche credenziali digitali, contribuendo a ridurre i passaggi necessari per la registrazione e il finanziamento di un account. L’identità viene verificata tramite firme crittografiche anziché controlli manuali.

La privacy rappresenta una caratteristica centrale: è l’utente a decidere quali dati condividere e ogni operazione viene registrata on-chain per garantire trasparenza. I sistemi di identità auto-sovrana (SSI) sono in fase di sperimentazione in alcune parti d’Europa, ma non sono ancora utilizzati ai sensi della normativa ADM in Italia.

Creazione di account tramite piattaforme di messaggistica

Alcune piattaforme online hanno iniziato a sperimentare la registrazione di account tramite app di messaggistica. Telegram è una delle più utilizzate in questo ambito. All’utente basta cliccare su un link nell’app, seguire una chat guidata e completare una procedura semplificata. L’app funge da portale di accesso, ma non effettua autonomamente la verifica dell’identità.

Questo metodo è ideale per chi desidera un accesso rapido senza dover compilare moduli tradizionali. È già adottato in alcuni settori ad alta tecnologia, come le piattaforme di trading e NFT, dove gli account vengono collegati a nomi utente o numeri di telefono di Telegram .

In Italia, nel settore dei casinò, questo metodo è estremamente limitato, poiché le norme ADM richiedono controlli di identità rigorosi che non vengono ancora soddisfatti dalle app di messaggistica. Tuttavia, alcune piattaforme offshore che non operano con licenza ADM adottano questa soluzione per attrarre gli utenti con meno passaggi burocratici.

Il vantaggio, in questo caso, è la rapidità, soprattutto per chi utilizza già Telegram con frequenza. Lo svantaggio risiede nell’assenza di una verifica strutturata, che espone a rischi sia la piattaforma che l’utente. In Italia, questo metodo non è ammesso dagli operatori autorizzati.