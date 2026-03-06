Secondo il NYT gli Usa avrebbero bombardato la scuola in Iran, in corso verifiche. Sarebbe tra i peggiori casi di vittime civili

L’ipotesi del quotidiano si basa sull’analisi di immagini satellitari, video verificati e post sui social media

Gli investigatori statunitensi stanno verificando se le forze americane abbiano colpito sabato una scuola femminile a Minab. L’Iran afferma che almeno 150 bambine sono state uccise.

Due funzionari statunitensi hanno dichiarato a Reuters che gli investigatori ritengono “probabile” che le forze statunitensi abbiano effettuato l’attacco, pur sottolineando che la valutazione rimane preliminare e che l’inchiesta non ha ancora raggiunto una conclusione definitiva.

L’inchiesta del New York Times

Secondo un’approfondita inchiesta del New York Times, le forze statunitensi avrebbero bombardato per errore la scuola elementare, tradite da mappe satellitari dell’Iran non aggiornate. È stato accertato che la scuola fa parte di un complesso in cui sono presenti una clinica privata e soprattutto una base navale dei pasdaran. Tuttavia, sulla base di immagini satellitari raccolte nell’arco di oltre un decennio, fino al 2013 il perimetro della base includeva anche la scuola e la clinica, che negli anni successivi sono state separate dalle strutture militari. Israele ha già negato ogni coinvolgimento, anche perché nel primo giorno di guerra si era concentrato sul nord dell’Iran. Gli Stati Uniti non hanno né confermato né smentito di essere i responsabili e hanno dichiarato che stanno indagando. Ma se confermato, si tratterebbe di uno dei peggiori casi di vittime civili causato da un attacco aereo statunitense degli ultimi decenni.

Correlati