Qatar minaccia: “Stop a export energia se guerra prosegue. Il petrolio costerà 150 dollari a barile”

Il Qatar medita lo stop all’export di energia: “Ciò farà crollare le economie mondiali”, ha detto il ministro Saad al-Kaabi

La guerra potrebbe portarsi dietro pesanti conseguenze anche dal punto di vista dell’economia. E cominciano a girare i primi avvertimento. Questa mattina, parlando con il Financial Times, il ministro dell’energia del Qatar Saad al-Kaabi ha avvertito che la guerra in Medio Oriente potrebbe costringere i paesi del Golfo Persico a interrompere le spedizioni di energia nel giro di poche settimane. La conseguenza sarebbe che i prezzi del petrolio subirebbero aumenti fortissimi. “Ciò farà crollare le economie mondiali“, ha detto ancora Saad al-Kaabi al quotidiano economico. Se la guerra continuasse, la crescita globale ne soffrirebbe e i prezzi dell’energia salirebbero alle stelle. L’effetto sul greggio? “Salirà a 150 dollari al barile“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)