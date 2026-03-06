Paralimpiadi, il fondista iraniano Mainaei (unico iscritto) non parteciperà ai Giochi

L’atleta non è riuscito a raggiungere l’Italia in sicurezza

L’Iran non parteciperà ai Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026: l’unico atleta iscritto, il fondista Aboulfazl Khatibi Mianaei, non può raggiungere l’Italia per questioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente.

Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, ha commentato così la questione: “E’ un grande dispiacere per lo sport mondiale e soprattutto per Aboulfazl non poter viaggiare in sicurezza per competere nella sua terza Paralimpiade invernale. Da quando il conflitto è iniziato sabato, l’Ipc e il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte per trovare percorsi alternativi che garantissero un passaggio sicuro alla delegazione iraniana verso i Giochi. Tuttavia, con il conflitto ancora in corso in tutto il Medio Oriente, il rischio per le vite umane è troppo elevato. Con i sistemi di comunicazione interrotti in gran parte dell’Iran, il dialogo non è stato semplice. Il Comitato Paralimpico Iraniano ci ha informato che un passaggio sicuro verso Milano Cortina 2026 non era possibile e che, di conseguenza, non avrebbero potuto prendere parte ai Giochi”.

