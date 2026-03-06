Paralimpiadi, alla cerimonia di stasera nessun portabandiera

La decisione è del Comitato Paralimpico Internazionale. Alcuni Paesi europei boicotteranno in tv la cerimonia d’apertura

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso che nessun atleta farà da portabandiera alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, prevista oggi all’Arena di Verona, dopo il boicottaggio annunciato da alcuni Paesi europei per la partecipazione di atleti russi e bielorussi sotto la propria bandiera. I portabandiera saranno sostituiti da volontari.

Estonia, Finlandia, Lettonia e Lituania hanno deciso di non trasmettere la cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici in televisione, mentre la Polonia interromperà la diretta quando sfileranno le bandiere di Russia e Bielorussia.

