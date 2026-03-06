Oggi su Rai 3 a Elisir: polmonite, diagnosi e cura

La polmonite sarà il tema di apertura di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 6 marzo alle 10.55 su Rai 3. Quando una tosse persistente deve preoccupare? Una volta terminata la terapia, quanto tempo occorre perché i polmoni tornino alla piena funzionalità? Risponderà alle domande in studio Annalisa Cogo, docente di Pneumologia presso l’Università di Ferrara.

A seguire, nella rubrica “In Corpore Sano”, focus sulle slogature. Cosa fare nei primi minuti per limitare il gonfiore? Quali sono le attività che permettono di accelerare la guarigione dei legamenti? Se ne saprà di più grazie a Federico Usuelli, responsabile del Reparto di Ortopedia della Caviglia e del Piede presso l’Humanitas San Pio X di Milano. Infine, protagonista dello spazio conclusivo sarà l’occhio secco. L’uso prolungato di schermi può influire sulla comparsa di questo disturbo? Le lacrime artificiali sono sempre utili? A spiegarlo sarà Leopoldo Spadea, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oftalmologia del Policlinico Umberto I di Roma.