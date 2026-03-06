Nino Frassica chiede scusa a Valeria Marini per la gag di Sanremo 2026

L’attore e comico Nino Frassica chiede scusa a Valeria Marini per la gag di Sanremo, ma pubblica una clip dove lei rideva per la stessa battuta

E alla fine le scuse pubbliche sono arrivate. Nino Frassica ha pubblicato un video in risposta alla richiesta fatta da Valeria Marini dal salotto de La Volta Buona. La showgirl chiedeva al comico di fare ammenda davanti a tutti per averla offesa dal palco del Festival di Sanremo con una battuta sulle sue labbra. Marini ha rivelato di aver ricevuto una chiamata privata, ma ha fatto specifico riferimento al desiderio che Frassica si esponesse. “Scusa Valeria”, ha scritto in un post pubblicato su Instagram l’attore classe 1950.

Il post, però, contiene un video di una vecchia edizione di Che tempo che fa in cui Frassica ripropone la stessa gag portata in scena qualche giorno fa all’Ariston. Nella clip, dove si parla di un’ipotetica intervista alla showgirl realizzata da Maurizio Costanzo, si vede una Valeria divertita che ride alle battute del comico. Della recente gag, parlando con Caterina Balivo, invece, l’ex star del Bagaglino ha raccontato: “Ci sono rimasta malissimo perché l’ho trovato molto offensivo. Sinceramente è un luogo comune dello spettacolo dire cattiverie, denigrare o disprezzare una persona che ha successo. È un po’ una cosa dell’Italia, mi urta tanto”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)