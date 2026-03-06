Iran, Tajani: “Invieremo armi da difesa nei paesi del Golfo”

Guerra in Iran, il ministro Tajani: “Invieremo armi da difesa nei paesi del Golfo. E anche una nave per proteggere Cipro”

“Abbiamo avuto la richiesta e oggi siamo stati in Parlamento, il Ministro Crosetto ed io, e abbiamo annunciato quella sarà la nostra scelta, cioè di rispondere positivamente, cioè inviare le armi di difesa che ci hanno chiesto i paesi del Golfo che hanno bisogno di essere tutelati in più. È molto probabile che venga, insieme agli altri europei, inviata una nave al largo di Cipro per garantire la sicurezza di Cipro. È un paese europeo che è stato attaccato, non si capisce per quale motivo”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite di ‘Dritto e rovescio’ su Rete 4.

“SU CARBURANTI SPECULAZIONE, PENSIAMO ANCHE A SANZIONI”

Sull’aumento del prezzo dei carburanti “è chiaro che c’è stata una speculazione. Stiamo anche pensando a delle sanzioni. Noi siamo pronti a fare tutto ciò che serve per tutelare i cittadini consumatori“, dice Tajani ospite di ‘Dritto e rovescio’ su Rete 4.

“REGIME ERA PRONTO A REALIZZARE BOMBA ATOMICA”

“E poi sappiamo bene che il regime era pronto a realizzare la bomba atomica ed era pronto a incrementare il numero di missili a lunga gittata che potevano mettere a repentaglio anche la sicurezza europea. Quindi, fallito il tentativo di trovare un accordo con gli Stati Uniti, con la mediazione dell’Oman, c’è stato l’attacco da parte americana insieme agli israeliani contro il cuore del potere, è stato eliminato Khamenei e questo fatto apre la possibilità di una nuova stagione in tutto il Medio Oriente”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite di ‘Dritto e rovescio’ su Rete 4.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)