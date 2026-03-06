Giovanna Rei nel cast della serie di successo Mare Fuori 6

E’ un momento d’oro dal punto di vista professionale per Giovanna Rei apparsa recentemente nella serie Rai “Noi del rione sanità” e ora in Mare Fuori 6

E’ un momento d’oro dal punto di vista professionale per Giovanna Rei apparsa recentemente nella serie Rai “Noi del rione sanità” diretta da Luca Miniero su Raiuno. L’attrice interpreta un ruolo drammatico nella serie di successo “Mare fuori 6” diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano e prodotta da Picomedia e Rai Fiction. La fiction è disponibile su Raiplay, dal 4 marzo i primi sei episodi e dall’11 marzo l’intero box.

BIOGRAFIA

Giovanna Rei debutta da giovanissima con Renato Carpentieri, che le ha permesso di lavorare negli anni successivi insieme ad altri maestri TV del teatro. Il suo volto diventa noto al pubblico televisivo grazie al film “L’ultimo capodanno” di Marco Risi, ma soprattutto con il fortunato ruolo di Carmela nella fiction “Anni 50”. Da quel momento, per l’attrice sarà l’inizio di una carriera in ascesa, vantando collaborazioni con registi come Risi, Muccino, Ozpetek, Terracciano ed altri…

Tantissimi ruoli in fiction di successo come “La piovra 9”, “Il bello delle donne”, “Turbo”, “Elisa di Rivombrosa” e “Sei forte maestro” e il programma tv “Camera Cafè”, dove interpreta la centralinista Giovanna; Dopo tanto teatro, torna in televisione con Ricky Tognazzi e il film televisivo “Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?”, ritorna al cinema interpretando una delle protagoniste della commedia “Pane e burlesque” con la regia di Manuela Tempesta e in seguito, prende parte a due fiction targate Rai1, “Sfida al cielo – La narcotici 2” e “Sotto copertura”. Nel 2016, la Rei ha condotto, a fianco di Maurizio Costanzo, sei puntate per Rai Premium del programma “Memory” ed è ritornata in tv con la serie “Don Matteo 10”. Nel 2020 è protagonista del mediometraggio “Nina e il cielo” e del film “Lui è mio padre” di Roberto Gasparro; mentre nel 2022, l’attrice è protagonista, insieme a Leo Gullotta, del film “Quel posto nel tempo” di Giuseppe Alessio Nuzzo presentato al Festival di Venezia. Nel 2023 riceve il premio de “La Pellicola d’Oro”.