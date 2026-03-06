Fiorello imita Sal Da Vinci: ecco il video diventato virale sui social

Fiorello imita il vincitore di Sanremo Sal Da Vinci dopo la stroncatura del giornalista Aldo Cazzullo: “In famiglia ci siamo rimasti male”

Tiene banco in questi giorni la discussione social sulla stroncatura fatta da Aldo Cazzullo del Corriere della Sera del brano vincitore di Sanremo 2026. Il giornalista ha criticato la vittoria di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, definendola “la più brutta della storia del Festival” e una canzone che “potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra, o a essere generosi una canzone di Checco Zalone; che però le scrive per burla, per fare il verso a un certo Sud più melenso che melodico”, pur specificando: “Nulla contro il cantante, che è pure una persona simpatica”.

Oggi Cazzullo ha, poi, proseguito il suo discorso dopo essere stato investito dalle polemiche: “Io amo Napoli e i napoletani. Sal Da Vinci è la Napoli che pensano e che vorrebbero coloro che la detestano. Siccome io la amo, non mi piace Sal Da Vinci”. Il giornalista ha difeso la sua posizione anche durante La Volta Buona dove si è confrontato con Caterina Balivo sulla legittimità delle sue dichiarazioni.

L’argomento si è toccato anche a La Pennicanza su Rai Radio 2. Fiorello ha fatto ironia sulla vicenda e – vestendo i panni di Sal Da Vinci con tanto di esibizione di “Per sempre sì” – ha ironizzato: “Cazzullo? Ci sono rimasto male – dice il (fake) Da Vinci -. La mia famiglia ha sempre amato Cazzullo. Compravamo il Corriere e ritagliavamo solo il suo articolo, il resto del giornale lo buttavamo e la sera ci riunivamo tutti insieme per leggerlo… e ora dice che la mia canzone è brutta!? Mi sento male…“.

