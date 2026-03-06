Don Matteo 15: nell’ottava puntata arriva la giovane rivelazione Elena Sophia Senise

Elena Sophia Senise, la piccola attrice e giovane promessa del cinema e della fiction italiana nell’ottava puntata di Don Matteo 15

Elena Sophia Senise, la piccola attrice e giovane promessa del cinema e della fiction italiana ha appena concluso un 2025 davvero eccezionale grazie al successo di “Pesci Piccoli 2”, che per molto tempo è stata la serie televisiva più vista su Prime Video e una delle dieci serie più viste in Italia. Successivamente, la giovanissima artista è stata acclamata da milioni di telespettatori a seguito del successo di “Costanza”, fiction di Raiuno tratta dal famoso romanzo “Questione di Costanza” di Alessia Gazzola, dove ha interpretato come protagonista la piccola Flora. E per finire, a dicembre, con il film “Seduci & Scappa”, della collana “Purché finisca bene”, dove ha interpretato la piccola Diana al fianco di Nino Frassica e Francesco Arca.

Ma per Elena Sophia il 2026 non sarà da meno perché giovedì ha debuttato come protagonista nella puntata numero otto in “Don Matteo 15” con una storia davvero interessante, a tratti anche commovente. Nella puntata ha interpretato il ruolo di Margherita, una bambina dolce e determinata, che per via di una situazione familiare complessa, il padre evaso dal carcere e il nonno ricoverato in ospedale, si ritrova da sola ad accudire tutti gli animali nella piccola fattoria del nonno. Ma a sostenere la bambina c è immancabilmente il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), con Don Massimo (Raoul Bova), il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e una guest star d’eccezione (Carolina Benvenga), quest’ultima porterà Margherita a realizzare il suo piccolo grande sogno; cantare al Teatro Nuovo di Spoleto una canzone originalissima e divertente. Tra gag esilaranti e momenti commoventi, quindi, davvero una bella storia da raccontare. Dal 9 marzo, invece, il piccolo talento sarà presente anche in una nuova serie televisiva Rai, presentata anche alla Festa del Cinema di Roma e, tra non molto, sarà protagonista di un’altra attesissima serie televisiva.

Non solo fiction per la giovanissima attrice cosentina, ma anche cinema, infatti la Senise è già sul set del film “Il mio nemico immaginario”, dove sarà una delle protagoniste al fianco di Fabio Volo, Giulia Bevilacqua, Loretta Goggi e Luigi Diberti.

Sono ormai passati molti anni da “Lea I Nostri figli”, che ha sancito il debutto televisivo della piccola attrice. Nel mezzo altre serie tv e programmi televisivi. Fino ad arrivare alla splendida carriera di oggi. Spesso per Elena Sophia Senise si è sentito parlare anche per il fatto che abbia sempre dimostrato una grande maturità sul set, oppure che la piccola attrice di nove anni sia uno dei talenti più promettenti della nuova generazione di attori italiani. Lei stessa più volte ha affermato che tutto questo sia stato possibile solo grazie a tanto studio, a una grande preparazione e, ovviamente, amore per il cinema. Ma siamo appena all’inizio del 2026, e già si evidenzia ancora una volta la bravura di un’attrice unica e sorprendente, con una carriera già ricca di premi e di successi, cominciata all’età di cinque anni, e che continua ancora oggi a sorprendere e maturare sempre di più.