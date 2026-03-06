Culture in relazione tra Lazio, Piemonte, Puglia e Sicilia in occasione della XXII Settimana di azione contro il razzismo

In un contesto sociale segnato da nuove tensioni e dal riemergere di fenomeni di razzismo e intolleranza, promuovere il dialogo tra culture e religioni diventa sempre più importante. Con questo obiettivo nasce Culture in relazione: giovani e comunità per il dialogo interreligioso contro razzismo e discriminazione, il progetto promosso da Focsiv insieme ai propri associati CISV, COMI, COPE e PCE – DE FINIBUS TERRAE.

L’iniziativa si inserisce nella XXII Settimana di azione contro il razzismo (14–22 marzo 2026) promossa dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – e coinvolgerà scuole e comunità in quattro regioni italiane: Lazio, Piemonte, Puglia e Sicilia.

Creatività e dialogo nelle scuole

Il cuore del progetto saranno laboratori creativi nelle scuole secondarie, che coinvolgeranno circa 300 studenti in percorsi di educazione non formale sui temi della diversità, del rispetto e dell’inclusione.

Attraverso videostorie, fumetti, musica e performance artistiche, ragazze e ragazzi saranno invitati a raccontare nuove narrazioni sulle differenze culturali e religiose, mettendo in discussione stereotipi e pregiudizi. I laboratori saranno guidati da artisti ed esperti di diverse tradizioni culturali e religiose, favorendo il confronto tra studenti italiani e giovani con background migratorio.

Incontri e confronto tra comunità

Accanto alle attività nelle scuole sono previsti quattro webinar pubblici, con la partecipazione di rappresentanti di comunità religiose, associazioni e realtà della diaspora presenti in Italia. Gli incontri offriranno uno spazio di dialogo aperto a studenti, insegnanti, operatori del terzo settore e giovani impegnati nel Servizio Civile.

Gli eventi a Roma

Il 20 marzo 2026 si terrà a Roma, presso Villa Altieri, un evento seminariale nazionale dedicato al dialogo interreligioso e al contrasto alle discriminazioni, con la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti.

Il 21 marzo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, è prevista una “Passeggiata decoloniale” nel quartiere di Piazza Vittorio, accompagnata da performance artistiche e momenti di teatro sociale, aperta alla cittadinanza.