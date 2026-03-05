Tutti i santi aiutano di Andrea Morrone alla Biblioteca OgniBene

Un noir ambientato nel Salento, tra potere, intrecci oscuri e una ricerca ostinata della verità. Giovedì 5 marzo alle 18:30, alla Biblioteca OgniBene di Lecce, il festival diffuso Nel frattempo – Conversazioni sul futuro dell’associazione Diffondiamo idee di valore, ospita la presentazione di “Tutti i santi aiutano – La seconda inchiesta di Ettore Santi” di Andrea Morrone (Capponi Editore).

IL ROMANZO

Ben presto quello che sembra un semplice caso di cronaca diventa per Ettore Santi, giornalista innamorato del proprio lavoro e della verità, un’inchiesta che lo porta a scoprire gli intrecci pericolosi tra politica e criminalità organizzata, appalti e denaro sporco, traffici e uomini senza scrupoli. Questa volta, però, Santi dovrà fare i conti con nemici potenti e insospettabili, provando a districarsi in prima persona dagli ingranaggi della macchina di una giustizia pronta a stritolarlo. Due storie che corrono parallele sullo sfondo di una terra piena di bellezza e di magia, contrasti e leggende, poesia e maledizioni. A bordo di Bianca, la sua inseparabile Vespa del 1984, Santi ci porterà in giro per il Salento alla scoperta di luoghi meravigliosi e di personaggi indimenticabili, tra cibo e allenamenti, musica e libri, amici inseparabili e amori difficili. Un caleidoscopio di emozioni e visioni, avventure e delusioni, lacrime e risate, speranze e illusioni, in un mondo sospeso tra sogno e realtà. Un viaggio profondo alla ricerca di se stessi, dei solchi e delle ferite che la vita lascia nell’anima di ognuno di noi, della forza taumaturgica della corsa e del potere invincibile dell’amore e dell’amicizia.

L’AUTORE

Giornalista e scrittore, Andrea Morrone è nato a Bari nel 1972 e vive da oltre quindici anni nel Salento, una terra che ama definire magica e meravigliosa. È sposato con Erica e padre di Lorenzo e Giulia. Tutti i Santi aiutano, la nuova indagine che vede come protagonista il giornalista e maratoneta Ettore Santi, è il suo secondo romanzo dopo La ferocia dei vinti, un noir pubblicato nel 2025 con Capponi Editore. Da oltre vent’anni scrive di cronaca nera e giudiziaria, studiando e analizzando con particolare attenzione la storia e l’evoluzione delle organizzazioni criminali pugliesi e il loro impatto a livello sociale ed economico. Si è occupato, tra l’altro, di immigrazione e cultura popolare. Le sue grandi passioni sono i libri, il cinema, la musica e lo sport: in particolare il calcio e l’atletica. Ha corso quasi un centinaio tra maratone e ultramaratone in giro per l’Italia e per l’Europa, curando l’organizzazione e la promozione di eventi sportivi e culturali. Ha scritto per diverse testate giornalistiche e dal 2025 collabora con il quotidiano «L’Edicola».

IL FESTIVAL

Da febbraio a ottobre, Nel frattempo, proporrà un calendario di presentazioni, talk, spettacoli ed eventi speciali, accompagnando il pubblico verso la tredicesima edizione di Conversazioni sul futuro (Lecce – 14/18 ottobre 2026), ideato, organizzato e promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore con la direzione di Gabriella Morelli, in collaborazione con Coolclub, e altri partner pubblici e privati. Dopo Antonella Lattanzi (1 febbraio), Roberto Cotroneo (22 febbraio) e Andrea Morrone (5 marzo), lunedì 9 marzo alle 18:30 (ingresso libero) la Libreria Liberrima di Lecce ospiterà la presentazione di Lina e il sasso, il nuovo romanzo di Mauro Covacich, appena pubblicato da La Nave di Teseo. Lo scrittore triestino, protagonista l’anno scorso con la Trilogia Triestina – Svevo, Joyce, Saba, dialogherà con Elisabetta Liguori.