Stasera su Rai 4 tre episodi della quarta stagione di SWAT: ecco la trama

Giovedì 5 marzo 2026, in prima serata, torna su Rai 4 la quarta stagione dell’amatissima serie d’azione poliziesca “S.W.A.T.”, che segue le missioni ad alto rischio dell’unità speciale della polizia di Los Angeles guidata dal sergente Daniel “Hondo” Harrelson. Dopo gli eventi turbolenti della stagione precedente, il team si trova ad affrontare nuove minacce e casi sempre più complessi.
Nell’episodio “Le colpe dei padri”, la SWAT è alla ricerca di un truffatore che sta per lasciare il Paese, ma le cose si complicano quando un agente dell’F.B.I. viene ferito. Chris, intanto, si spinge sempre di più sull’orlo del baratro.
Nell’episodio “La via dell’odio”, mentre una seconda cellula degli Imperial Dukes si prepara ad attaccare, la S.W.A.T. riesce a decifrare dei messaggi criptati. La nuova attività di Darryl e Leroy procede con qualche difficoltà.
Nell’episodio “Nella giungla”, tre ragazzi rapinano le banche per restituire i soldi ai lavoratori che hanno perso il lavoro e che, con quei soldi, potranno pagare i loro debiti. La squadra riesce ad individuarli.