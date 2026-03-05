Stasera su Rai 1 “Don Matteo 15” con “L’evaso”: la trama dell’episodio

Su Rai 1 torna “Don Matteo” – una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – con l’episodio “L’evaso”: la trama

Stasera torna la quindicesima stagione di “Don Matteo” – una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – per la regia di Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. La parola d’ordine della stagione è “cuore” perché tutti i protagonisti, tra quelli noti al pubblico ed i nuovi, si trovano a fare i conti con i sentimenti. Accanto a Don Massimo, Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini, l’intrecciarsi di storie segue la coppia formata dal Capitano dei Carabinieri, Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini), la sorella di Don Massimo.

Nell’episodio 8 “L’evaso”, Giulia è partita per Milano e la sua assenza pesa su Diego. In questo spazio di fragilità si inserisce Caterina, che non sa più quale sia la sua Vocazione e medita addirittura di lasciare l’Arma. Diego e Caterina si incontrano così; ognuno ferito a modo suo e sembrerebbe l’inizio di qualcosa di più che una semplice amicizia. Nel frattempo, Maria è in crisi: ha paura che il suo passato misterioso possa mettere in pericolo la sua nuova famiglia, la canonica e il piccolo Max. Don Massimo prova a rassicurarla: ci sarà sempre lui a proteggerla.