Stasera in replica su Rai Storia “Il mistero dei re di Teotihuaca”

Su Rai Storia “Il mistero dei re di Teotihuaca”: un viaggio alla scoperta di questa città, abbandonata prima dell’arrivo dei conquistadores spagnoli e degli stessi Aztechi

“Il luogo dove nascono gli dei”: questo il nome conferito dagli Atzechi alla città di Teotihuacan in Messico. Ed è questa la meta del documentario “Il mistero dei re di Teotihuacan”, in onda in replica giovedì 5 marzo 2026 alle 21.10 su Rai Storia, con l’introduzione del professor Alessandro Barbero. Un viaggio alla scoperta di questa città, abbandonata prima dell’arrivo dei conquistadores spagnoli e degli stessi Aztechi, che rappresenta uno dei più grandi misteri delle civiltà precolombiane del Centro America.

A seguire per “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” il racconto di una grande avventura della conoscenza: la decifrazione di una lingua antichissima, quella di una civiltà raccontata anche nella Bibbia. Un viaggio tra scrittura e archeologia, dalla Francia all’Oriente, introdotto da Giorgio Zanchini con l’esperta in studio Giovanna Biga, archeologa e storica.