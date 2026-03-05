Paralimpiadi, sabato gli Azzurri dell’hockey affronteranno gli Stati Uniti

Sabato pomeriggio per l’Italia arriva la sfida molto attesa con gli statunitensi, campioni in carica da quattro edizioni consecutive

Con l’ultimo allenamento svolto sulla pista principale della Milano Santagiulia Ice Hockey Arena l’Italia ha completato il suo percorso di avvicinamento al match di sabato, quando alle 17.05 sfiderà gli Stati Uniti nel debutto alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella giornata di venerdì gli azzurri svolgeranno solo una sessione in palestra poi dal pomeriggio si sposteranno a Verona per partecipare alla Cerimonia d’Apertura dell’evento, quindi torneranno sul ghiaccio sabato per sfidare gli statunitensi, campioni in carica da quattro edizioni consecutive. Il loro percorso proseguirà poi lunedì 9 e martedì 10 marzo, quando alle 10.05 giocheranno con Cina e Germania per le ultime due partite del Girone A.

L’ITALIA SOGNA LA PRIMA MEDAGLIA DELLA STORIA

In un’Italia che sogna di centrare nella Paralimpiade casalinga la prima medaglia della storia c’è un giocatore che ha una bacheca importantissima: Nikko Landeros infatti vanta in carriera tre ori, conquistati proprio con gli Stati Uniti tra Vancouver 2010, Sochi 2014 e Pyeongchang 2018. Da questa stagione il 36enne difensore, nato a San Francisco e con la mamma italiana, gioca con gli azzurri, e si è messo in luce sin da subito con ottime prestazioni ai Mondiali Gruppo B di Astana, nei quali l’Italia ha chiuso con cinque vittorie in altrettante partite e Landeros è stato premiato come miglior difensore.

NIKKO LANDEROS: “SONO PRONTO A DARE TUTTO”

La partita di sabato per lui sarà forzatamente diversa, visto che con gli Stati Uniti ha giocato a lungo e conosce tutti i giocatori in squadra: “Li avevamo già sfidati a ottobre in un torneo amichevole, ma per me al momento sono un avversario come un altro. Si tratta solo di accendere la luce ed entrare in modalità gara, poi l’unica cosa che conta sarà vincere la partita. Sono pronto a dare tutto, soprattutto a livello fisico, per aiutare la squadra a trovare il miglior risultato possibile. Personalmente sono un difensore cui piace molto spingersi in attacco e fare punti, ma credo che contro gli Stati Uniti servirà fare una partita molto attenta e presente a livello difensivo. Mi metterò a disposizione del piano tattico proposto dal coach Mirko Bianchi”.

Dopo tre ori con gli Stati Uniti, l’obiettivo di Nikko Landeros è “vincere una medaglia, ma la priorità è quella di far parte di una squadra che sappia dare tutto sempre. Se arriveremo alla fine della Paralimpiade con ancora tanta energia da spendere vuol dire che avremo fatto male, sarò contento se intorno a me vedrò un gruppo pronto a lottare su ogni disco e andare oltre i suoi limiti. Dopo e solo dopo vedremo la posizione finale ed eventualmente penseremo a festeggiare qualcosa”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)