Paralimpiadi, l’Italia del curling vince 7 a 5 contro la Corea

Debutto vincente per l’Italia del curling in carrozzina alle Paralimpiadi. Il doppio misto azzurro, formato dai trentini Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, ha infatti battuto 7-5 la Corea al Palaghiaccio di Cortina.

“Sono contento, ho avuto buone sensazioni- ha detto Paolo Ioriatti dopo il 7-5 alla Corea- Sono riuscito a leggere bene il ghiaccio, focalizzandomi solo sui sassi. Spero di riuscire a tenere questo livello per il resto del torneo”. Soddisfatta anche Orietta Bertò: “Siamo entrati subito in bolla, concentrati fin dall’inizio solo sulla partita. Abbiamo pensato esclusivamente a giocare, mentre loro a volte mi sono sembrati distratti. Così ne abbiamo approfittato”.

