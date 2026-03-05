Oroscopo di oggi, giovedì 5 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 5 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Marte entra in Pesci: rivediamo la tabella di marcia, accordiamo il ritmo con le risorse energetiche. Rischiamo di fare il passo più lungo della gamba. Massima allerta, per quanto riguarda le finanze e i prestiti fatti o chiesti agli amici. Niente azzardi.
Toro
Con la persona amata, mettiamo fra parentesi le questioni di poco conto e concentriamoci sulla sostanza. Ciò che conta è il sentimento. Il nostro estratto conto sembra il tracciato di un sismografo impazzito: su e giù, alti e bassi senza tregua.
Gemelli
Vengono meno le fantasie scivolose. Recuperiamo il controllo della nostra emotività senza dare battaglia, il nostro comportamento risulta vincente. Un progetto ambizioso a cui teniamo richiede un ulteriore investimento, da ponderare con molta attenzione.
Cancro
Una caparbia forza di volontà fa decisamente parte del nostro patrimonio genetico, oggi riversiamo questa nostra qualità verso studi, affari e viaggi. Abbassiamo i toni in casa, cerchiamo un linguaggio più consono, per avere modo di esprimere ciò che pensiamo.
Leone
Alcune novità professionali ci mettono in fibrillazione. Non fasciamoci la testa prima di essercela rotta, però teniamoci pronti ad attuare piani alternativi. Lasciamo parlare i fatti di fronte ai rimproveri che ci vengono mossi. Rispondere con foga non ci aiuta.
Vergine
Sogniamo un mondo dove l’impegno si trasforma in successo sociale ed economico? Non sempre è così, ma di certo abbiamo il dovere di provarci. Pensare positivo è l’unica maniera, per tirare fuori da un ostacolo un’opportunità di crescita e una sfida.
Bilancia
La carriera procede spedita, ormai ha preso il ritmo e non sembra temere rallentamenti. Possiamo così fare ulteriori passi avanti pure nell’autostima. Chi ci ama ci guarda raccogliere successi e ne è felice, ma ogni tanto gradirebbe averci solo per sé.
Scorpione
Il cuore registra qualche sussulto: sono le interferenze dovute a quei familiari che continuano a mettere il naso e la lingua nello spazio privato della coppia. Al cospetto di questioni un po’ delicate, sguainiamo tutta la pazienza ed evitiamo di offendere l’interlocutore.
Sagittario
La Luna ancora in trigono ispira gli acquisti e spinge a rinnovare ambienti e armadi. Mattinata decisamente favorevole per pensare a dei piccoli doni. Un viaggio porta sempre delle sorprese, che siano in sapori sconosciuti o in due occhi da ricordare.
Capricorno
Certi incroci vanno attraversati con prudenza: la spavalderia espone a rischi inutili. Ciò che rischiamo supera di gran lunga l’eventuale guadagno. Il lavoro ordinario è sì monotono, però ha il vantaggio che possiamo svolgerlo senza troppo sforzo.
Acquario
Con la Luna in Leone, al risveglio i doveri diventano macigni e occuparcene ci costa grande fatica. Poche opportunità di trovare aiuto, dobbiamo cavarcela da soli. Stiamo alla larga da situazioni dove il confitto è sempre in agguato: fuggiamo lontano, dove c’è silenzio.
Pesci
La ricerca dell’anima gemella è un’avventura che si rinnova giorno per giorno: capita di imbatterci in momenti di frustrazione, ma anche di entusiasmo. Siamo in grado di convincere chiunque. Conosciamo le parole giuste per toccare i punti chiave del discorso.