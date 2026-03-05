Meloni e Macron al telefono per sostenere le nazioni colpite da attacchi iraniani


Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron

meloni

I due leader hanno discusso le implicazioni del conflitto in Iran sia sul quadro regionale mediorientale che a livello globale, concentrandosi in particolare sull’impatto delle ostilità sulla libertà di navigazione. Il Presidente Meloni e il Presidente Macron hanno anche ribadito il comune impegno per sostenere le Nazioni del Golfo colpite dagli ingiustificabili attacchi iraniani e la sicurezza di Cipro e a evitare un’escalation militare in Libano.

I due leader hanno concordato di mantenersi in stretto contatto sull’evoluzione della crisi.

Intanto la Francia ha fatto sapere di aver autorizzato gli aerei statunitensi a utilizzare “temporaneamente” alcune delle sue basi in Medio Oriente.

agnesepriorelli

Giornalista