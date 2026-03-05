Il film “The Gunman” proposto stasera da Rai Movie: la trama

Sean Penn contro Javier Bardem nel film “The Gunman” con protagonista anche Jasmine Trinca in onda stasera su Rai Movie: la trama

Giovedì 5 marzo 2026 alle 21.10, su Rai Movie c’è “The Gunman”. Jim Terrier è un abilissimo sicario in forza ai servizi segreti americani. Otto anni dopo il suo ritiro dalla scena scopre che qualcuno vuole ucciderlo: a quel punto Jim dovrà fare i conti col passato e stanare il suo nemico, tra Africa, Europa e Stati Uniti. Un bel cast per un film ambizioso e riuscito. Fa la sua bella figura anche la nostra Jasmine Trinca, che regge il confronto con i super divi hollywoodiani che la circondano.