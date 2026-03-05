A “Elisir” stamani su Rai 3 la salute del fegato

La salute del fegato, un organo responsabile di molte funzioni vitali, tra cui la disintossicazione del sangue e la produzione della bile. Cosa fare per prendersene cura? A “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 5 marzo, alle 10.55 su Rai 3 – risponderà il professor Gerardo Nardone, ordinario di Gastroenterologia ed Epatologia presso l’Università Federico II di Napoli.

Subito dopo, nello spazio “Mangiarsano”, si parlerà di cibo e tiroide. Quali sono gli alimenti da evitare in caso di ipotiroidismo? È vero che il sale iodato andrebbe limitato in caso di ipertiroidismo? Il tema sarà approfondito insieme a Mariangela Rondanelli, endocrinologa e nutrizionista presso l’Università degli Studi di Pavia.

A chiudere la puntata sarà lo spazio di “Serena…mente”, in cui verrà approfondito il tema della paura: un’emozione primaria fondamentale per la sopravvivenza che, quando diventa cronica, può però trasformarsi in uno stress pericoloso per l’organismo. Se ne saprà di più grazie alla presenza in studio di Francesca Burgio, responsabile del Servizio di Neuropsicologia presso l’Irccs San Camillo di Venezia.