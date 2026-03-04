Un nuovo brano dei Jalisse in onore della pizza surgelata

La pizza surgelata di Buitoni è la musa ispiratrice del nuovo brano presentato durante una serata dedicata al pubblico, nel porto di Sanremo

C’è una sera in cui l’Italia si assomiglia tutta. Le chat si accendono, i gruppi si organizzano, qualcuno porta da bere, qualcun altro arriva ‘tra cinque minuti’. Il divano si riempie, le luci si abbassano, il volume si alza. E qualcuno si siede sempre per ultimo. Perché bisogna accendere il forno.

Non è una scena casuale: il 67% degli italiani consuma pizza durante la settimana. È il piatto delle grandi serate a casa, protagonista silenziosa di momenti unici. Momenti che diventano ancora più speciali e intimi quando la pizza arriva dal nostro freezer!

È proprio da questa consapevolezza che Buitoni sceglie di farsi interprete e regista culturale, di uno dei riti più autentici dell’italianità contemporanea: la pizza surgelata, condivisa davanti alla televisione, tra amici o in famiglia. Un gesto semplice che attraversa generazioni e che, da ordinario, diventa straordinario.

Da qui nasce una performance speciale dei Jalisse, che propongono “Bella Napoli”, brano di cui sono anche autori: una canzone pop, accattivante e immediata, dedicata alla pizza surgelata e al suo potere di unire. Un ritornello che entra in testa dal primo ascolto e un ritmo coinvolgente che ha tutte le caratteristiche per trasformarsi in un tormentone senza stagioni.

Perché è impossibile non riconoscersi in quel momento tipicamente italiano, ma sorprendentemente universale, in cui si apre il freezer e si trova “Una pizza favolosa che si condivide”.

Nel brano dei Jalisse c’è l’attesa davanti al forno, le chiacchiere che si sovrappongono, il divano che si trasforma in palcoscenico. Si canta, si ride, si “Ama, mangia, bacia” e, quasi senza accorgersene, si “scongela l’anima” ed emerge qualcosa di più profondo: un senso identitario e di appartenenza .

La costruzione musicale è un omaggio creativo alla ritualità della pizza surgelata. Rumori che tutti riconosciamo anche a occhi chiusi, diventano suono e ritmo: il freezer che si apre si trasforma in intro, il crepitio del ghiaccio diventa base, il forno accompagna la transizione e il “crack” del cornicione si scioglie in una nota calda e armonica. Suoni quotidiani che parlano di casa e diventano musica.

Chi meglio dei Jalisse, coppia artistica da oltre 30 anni, simbolo di italianità musicale e armonia, poteva dare voce a questo racconto? Con la loro esperienza e il legame autentico con la tradizione canora italiana, incarnano perfettamente quel calore che unisce musica e convivialità.

Come ci spiegano Alessandra Drusian e Fabio Ricci: «ci affascinava l’idea di trasformare suoni quotidiani in musica: il freezer che si apre, il forno che si accende, il “crack” del cornicione. Sono rumori che fanno parte della nostra memoria emotiva. Abbiamo costruito il brano partendo proprio da lì, perché la pizza surgelata non è solo cibo: è atmosfera, è attesa, è condivisione. E volevamo che tutto questo si sentisse.»

Con questo progetto, Buitoni non racconta semplicemente un prodotto, ma interpreta un’abitudine collettiva e la trasforma in linguaggio culturale: perché in fondo il copione è sempre lo stesso, forno acceso, divano pieno, show a tutto volume, ed è proprio questo che lo rende speciale.