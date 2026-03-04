Stasera su Rai Movie “Vigilato speciale”: la trama del film

Vigilato speciale (Straight Time), film del 1978 diretto da Ulu Grosbard, tratto dal romanzo Come una bestia feroce di Edward Bunker, su Rai Movie: la trama
Los Angeles, anni 70. Max esce dal carcere per buona condotta, ma l’ostilità di un giudice lo riporta ingiustamente in cella. Una volta libero, il protagonista è ormai convinto che una vita normale gli sia preclusa, trascinandolo in una spirale di ribellione contro un sistema che non concede seconde occasioni.
E’ la trama del film “Vigilato speciale, tratto dal romanzo Come una bestia feroce di Edward Bunker, in onda mercoledì 4 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Movie.