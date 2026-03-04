Stasera su Rai 1 “Il mio nome è Riccardo Cocciante”

Su Rai 1 “Il mio nome è Riccardo Cocciante”: un’opera che racconta tutta la sua vita, intrecciando in modo indissolubile dimensione privata e percorso artistico, per restituirne il ritratto autentico

Prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari, e diretto da Stefano Salvati, il docufilm “Il mio nome è Riccardo Cocciante” è la proposta di Rai 1 per la prima serata di mercoledì 4 marzo 2026.

Riccardo Cocciante, riconosciuto come uno degli artisti più importanti del panorama musicale italiano e internazionale, continua a lasciare un segno indelebile nella musica e nella cultura contemporanea. Cantante, cantautore e compositore visionario, Cocciante racchiude in sé molte anime, tante quante sono quelle della musica stessa: dal cantautorato, alla creazione di grandi opere popolari, mescolando con sapienza alchemica pop, rock, funky, jazz, blues e altre sfumature sonore. Un viaggio intimo e inedito nella vita artistica e personale di Riccardo Cocciante, arricchito da interviste esclusive, materiale di repertorio e da alcune scene ricostruite con l’intelligenza artificiale.