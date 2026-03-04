Qualificazioni mondiale 2027: l’Italia gioca, la Svezia segna. Le Azzurre perdono 1-0

Il match giocato davanti a 6mila spettatori, viene deciso al 22’ da Angeldahl, brava a sfruttare l’unica occasione delle scandinave

Una sconfitta sanguinosa, arrivata al termine di una partita giocata bene e condotta senza concedere nulla o quasi alla Svezia. Davanti ai 6.000 spettatori che hanno riempito le tribune del ‘Granillo’ di Reggio Calabria, la Nazionale Femminile perde 1-0 la prima gara delle qualificazioni mondiali, pagando a caro prezzo l’unico vero affondo delle scandinave. Dopo il sigillo al 22’ della merengues Angeldahl, l’Italia si rianima – specie nel secondo tempo – affacciandosi con continuità nell’area avversaria, colpendo un palo con Cambiaghi e andando vicinissima al pareggio in almeno un altro paio di circostanze.

“C’è tantissimo rammarico per il risultato, ma sono orgoglioso di quello che la squadra ha messo in campo – ha dichiarato Soncin a fine match – è stata capace di trascinare i tifosi, che ringrazio per il supporto costante e per il calore dimostrato fin dal nostro arrivo in città. Nel primo tempo, pur avendo avuto il dominio del gioco, c’è stata un po’ troppa frenesia, le ragazze devono capire che possono gestire le partite anche con più pazienza, ma non ho nulla da rimproverare al gruppo”.

Ora la corsa al primo posto del girone si complica, vietato però scoraggiarsi: sabato a Vicenza arriva la Danimarca (reduce dal 3-1 sulla Serbia) e le Azzurre cercheranno l’immediato riscatto per tornare a sognare il pass diretto per il torneo iridato. Con lo spirito dimostrato oggi – e con la spinta del ‘Menti’ (biglietti in vendita su Vivaticket) – nulla è perduto.

Calendario, risultati e classifica del Gruppo 1 (Lega A)

1ª giornata: Danimarca-Serbia 3-1, ITALIA-Svezia 0-1

2ª giornata (7 marzo): ITALIA-Danimarca, Serbia-Svezia

3ª giornata (14 aprile): Serbia-ITALIA, Svezia-Danimarca

4ª giornata (18 aprile): Danimarca-ITALIA, Svezia-Serbia

5ª giornata (5 giugno): Danimarca-Svezia, ITALIA-Serbia

6ª giornata (9 giugno): Serbia-Danimarca, Svezia-ITALIA

Classifica: Svezia e Danimarca 3 punti, Italia e Serbia 0

Correlati