Oroscopo di oggi, mercoledì 4 marzo 2026: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Siamo pimpanti ed eccitati. Non sono tanto gli amici a intrigarci, ma l’ipotesi di una gita di gruppo, in cui l’amore del momento è fra i partecipanti. Ambiente accogliente e gente simpatica: abbiamo scelto la destinazione perfetta per goderci la domenica.
Toro
Calma piatta. L’atmosfera si preannuncia monotona. La Luna non muove un raggio per compiacerci: promette grandi cose, ma non le mantiene. Cerchiamo diversivi, usciamo all’aperto, oppure traiamo il meglio dalla quotidianità, per noi così rassicurante.
Gemelli
Se ci viene l’estro di una nuova acconciatura o di rinnovare il guardaroba, osiamo pure. La Luna ci offre buongusto per valorizzare l’immagine. Prepariamoci a sorprendere gli altri. Di fronte alla nostra metamorfosi, rimangono tutti senza parole.
Cancro
Clima di assoluta tranquillità. Seguiamo il nostro rituale festivo. Facciamo tutto con lentezza, il tempo oggi è solo per noi, nessuno ci corre dietro. Se siamo di turno, lavoriamo sodo, ma il pomeriggio e la sera riserviamoli a noi stessi e ai nostri interessi.
Leone
Vogliamo rilanciare l’intesa con la persona amata? Una cena romantica e un dopocena a teatro in un locale raffinato è quello che ci vuole. A partire dai loro interessi, programmiamo nuove attività pomeridiane per i nostri figli adolescenti.
Vergine
Abbiamo voglia di solitudine, sentiamo il bisogno di staccare dalle solite abitudini? La Luna ci dice che questo è il giorno giusto per farlo. Scoviamo un posto tranquillo, lontano dalla confusione e dalla folla, e regaliamoci un po’ di pace.
Bilancia
La Luna in Leone preannuncia socievolezza e svaghi. Mettiamoci in ghingheri, per partecipare a una festa e contribuiamo alla sua buona riuscita. Molto cordiali i rapporti di lavoro, se siamo di turno. Qualcuno ci chiede una mano? Diamogliela volentieri.
Scorpione
La maggiore preoccupazione oggi è quella di stare in tiro per partecipare a un evento mondano. Armiamoci di pazienza per non fare brutte figure. Non ci piacciono le formalità e le frivolezze, ma facciamo un piccolo sacrificio per la felicità di chi amiamo.
Sagittario
Con la Luna in trigono, crescono i buoni propositi e si delineano chiaramente i programmi in materia di studi e di viaggi di lavoro esplorativi. Qualcosa di eccitante si muove dentro. Una conoscenza suscita in noi emozioni che non proviamo da tanto.
Capricorno
La giornata scorre un po’ in sordina, senza clamori né eventi eclatanti. Approfittiamo dei tempi morti, per organizzare al meglio i nostri impegni. Se una questione personale ci crea qualche disagio, analizziamola con spirito critico ed estrema obiettività.
Acquario
La Luna in opposizione ci dà una bella spinta. Mettiamoci in auto di buonora e raggiungiamo i nostri amici che sono in partenza per una gita. Unica certezza è che oggi abbiamo in programma di incontrare bella gente e qualcosa da farci perdonare.
Pesci
Cosa c’è di meglio di una giornata festiva, per dedicarci al volontariato, dare una mano a un amico in difficoltà, preparare il giardino per i lavori primaverili? Feste affettuose dai nostri dolci quattrozampe: hanno intuito che oggi possiamo dedicarci anche a loro.