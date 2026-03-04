Online l’avviso pubblico di “Strategia Fotografia 2026”


Strategia Fotografia: 2 milioni di euro per la selezione di proposte di acquisizione, committenza e promozione della fotografia italiana

strategia fotografia

Nel quadro delle azioni istituzionali volte a promuovere e sostenere la pratica fotografica, il talento e le eccellenze italiane nel settore, e in attuazione del Piano Strategico di Sviluppo della Fotografia in Italia e all’estero 2024-2026, la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura lancia l’avviso pubblico Strategia Fotografia 2026 (sesta edizione), per la selezione di proposte di acquisizione, committenza e promozione della fotografia con un investimento complessivo pari a € 2.000.000,00.

Così il Sottosegretario di Stato alla Cultura con delega alla Fotografia, Lucia BorgonzoniCon la nuova edizione di Strategia Fotografia rinnoviamo un impegno concreto verso un settore che incide profondamente sull’immaginario contemporaneo e sulla costruzione della memoria collettiva. Le prime cinque edizioni hanno sostenuto 215 realtà, con quasi 10 milioni di euro di risorse assegnate: risultati che attestano la solidità di uno strumento in grado di consolidare il ruolo delle istituzioni, arricchire le collezioni pubbliche e valorizzare in modo concreto il lavoro dei professionisti. Per il 2026 confermiamo il nostro impegno con uno stanziamento di 2 milioni di euro, perché crediamo nella necessità di dare continuità e struttura a questo percorso, superando la logica degli interventi occasionali. Vogliamo un sistema più forte, più competitivo e più riconoscibile, in cui il talento trovi sostegno reale e le istituzioni possano programmare le proprie azioni con visione e stabilità. La fotografia italiana ha energie, qualità e autorevolezza: il nostro compito è metterla nelle condizioni di crescere ancora, con strumenti adeguati e una prospettiva solida e di lungo periodo.

Così il Direttore Generale Creatività Contemporanea Angelo Piero CappelloCon Strategia Fotografia 2026 la Direzione Generale Creatività Contemporanea consolida un intervento ormai strutturale a favore del settore, in attuazione del Piano Strategico di Sviluppo della Fotografia 2024-2026. L’articolazione in acquisizione, committenza e promozione consente di intervenire in modo integrato: da un lato prevenendo la dispersione del patrimonio fotografico e rafforzando le collezioni pubbliche, dall’altro sostenendo nuove produzioni, mostre ed editoria specializzata. La sesta edizione conferma una visione sistemica, orientata alla qualità progettuale, alla costruzione di reti e al posizionamento della fotografia italiana in un contesto nazionale e internazionale sempre più dinamico. La fotografia interpreta il presente, documenta i cambiamenti e costruisce memoria: sostenere questo ambito significa rafforzare la capacità della Nazione di produrre conoscenza, di raccontarsi e di proiettare all’esterno la propria identità culturale.

Strategia Fotografia 2026 intende rafforzare e ampliare le azioni di sostegno alla fotografia, creando nuove opportunità per il settore e consolidandone l’identità e la visibilità anche a livello internazionale, favorendo strategie di rete tra le realtà operative nel campo della fotografia e della cultura fotografica.

L’avviso pubblico si articola in due ambiti di intervento:

AMBITO 1 – Acquisizione e Committenza
Risorse assegnate: € 1.300.000,00

Sezione I – Contributo per l’acquisizione di opere, progetti fotografici, collezioni, raccolte, archivi e fondi di fotografia contemporanea e storica, da destinare a una collezione pubblica italiana.
Sezione II – Contributo per la committenza di nuove opere o progetti fotografici da destinare a una collezione pubblica italiana.

AMBITO 2 – Promozione della fotografia in Italia e all’estero
Risorse assegnate: € 700.000,00

Sezione III – Contributo per la realizzazione di una mostra fotografica in Italia e/o all’estero.
Sezione IV – Contributo per produzioni editoriali dedicate alla fotografia.

Di seguito gli obiettivi principali dell’avviso pubblico: prevenire la dispersione del patrimonio fotografico, incrementando le pubbliche collezioni italiane attraverso l’acquisizione di opere, raccolte, collezioni, fondi e archivi fotografici; incrementare le pubbliche collezioni mediante committenze di nuove produzioni fotografiche; promuovere in Italia e all’estero la conoscenza della fotografia e della cultura fotografica italiana, valorizzando fotografi, fotoreporter, artisti, curatori e studiosi; sostenere le attività delle istituzioni e degli enti senza scopo di lucro attivi nel settore, con particolare attenzione alla realizzazione di mostre e progetti culturali; incentivare lo sviluppo dell’editoria specializzata in fotografia; favorire la creazione e il potenziamento di reti nazionali e internazionali per la promozione della fotografia e la condivisione di buone pratiche progettuali.

I soggetti che possono partecipare sono dettagliati all’interno dell’avviso pubblico per ogni singolo ambito.

Scadenza delle domande: 15 aprile 2026 ore 12.00 (ora italiana)

Le proposte dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il Portale Bandi della DGCC secondo modalità e tempistiche indicate nel sito istituzionale.