Online l’avviso pubblico di “Strategia Fotografia 2026”

Strategia Fotografia: 2 milioni di euro per la selezione di proposte di acquisizione, committenza e promozione della fotografia italiana

Nel quadro delle azioni istituzionali volte a promuovere e sostenere la pratica fotografica, il talento e le eccellenze italiane nel settore, e in attuazione del Piano Strategico di Sviluppo della Fotografia in Italia e all’estero 2024-2026, la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura lancia l’avviso pubblico Strategia Fotografia 2026 (sesta edizione), per la selezione di proposte di acquisizione, committenza e promozione della fotografia con un investimento complessivo pari a € 2.000.000,00.

Così il Sottosegretario di Stato alla Cultura con delega alla Fotografia, Lucia Borgonzoni: Con la nuova edizione di Strategia Fotografia rinnoviamo un impegno concreto verso un settore che incide profondamente sull’immaginario contemporaneo e sulla costruzione della memoria collettiva. Le prime cinque edizioni hanno sostenuto 215 realtà, con quasi 10 milioni di euro di risorse assegnate: risultati che attestano la solidità di uno strumento in grado di consolidare il ruolo delle istituzioni, arricchire le collezioni pubbliche e valorizzare in modo concreto il lavoro dei professionisti. Per il 2026 confermiamo il nostro impegno con uno stanziamento di 2 milioni di euro, perché crediamo nella necessità di dare continuità e struttura a questo percorso, superando la logica degli interventi occasionali. Vogliamo un sistema più forte, più competitivo e più riconoscibile, in cui il talento trovi sostegno reale e le istituzioni possano programmare le proprie azioni con visione e stabilità. La fotografia italiana ha energie, qualità e autorevolezza: il nostro compito è metterla nelle condizioni di crescere ancora, con strumenti adeguati e una prospettiva solida e di lungo periodo.

Così il Direttore Generale Creatività Contemporanea Angelo Piero Cappello: Con Strategia Fotografia 2026 la Direzione Generale Creatività Contemporanea consolida un intervento ormai strutturale a favore del settore, in attuazione del Piano Strategico di Sviluppo della Fotografia 2024-2026. L’articolazione in acquisizione, committenza e promozione consente di intervenire in modo integrato: da un lato prevenendo la dispersione del patrimonio fotografico e rafforzando le collezioni pubbliche, dall’altro sostenendo nuove produzioni, mostre ed editoria specializzata. La sesta edizione conferma una visione sistemica, orientata alla qualità progettuale, alla costruzione di reti e al posizionamento della fotografia italiana in un contesto nazionale e internazionale sempre più dinamico. La fotografia interpreta il presente, documenta i cambiamenti e costruisce memoria: sostenere questo ambito significa rafforzare la capacità della Nazione di produrre conoscenza, di raccontarsi e di proiettare all’esterno la propria identità culturale.

Strategia Fotografia 2026 intende rafforzare e ampliare le azioni di sostegno alla fotografia, creando nuove opportunità per il settore e consolidandone l’identità e la visibilità anche a livello internazionale, favorendo strategie di rete tra le realtà operative nel campo della fotografia e della cultura fotografica.

L’avviso pubblico si articola in due ambiti di intervento:

AMBITO 1 – Acquisizione e Committenza

Risorse assegnate: € 1.300.000,00

Sezione I – Contributo per l’acquisizione di opere, progetti fotografici, collezioni, raccolte, archivi e fondi di fotografia contemporanea e storica, da destinare a una collezione pubblica italiana.

Sezione II – Contributo per la committenza di nuove opere o progetti fotografici da destinare a una collezione pubblica italiana.

AMBITO 2 – Promozione della fotografia in Italia e all’estero

Risorse assegnate: € 700.000,00

Sezione III – Contributo per la realizzazione di una mostra fotografica in Italia e/o all’estero.

Sezione IV – Contributo per produzioni editoriali dedicate alla fotografia.

Di seguito gli obiettivi principali dell’avviso pubblico: prevenire la dispersione del patrimonio fotografico, incrementando le pubbliche collezioni italiane attraverso l’acquisizione di opere, raccolte, collezioni, fondi e archivi fotografici; incrementare le pubbliche collezioni mediante committenze di nuove produzioni fotografiche; promuovere in Italia e all’estero la conoscenza della fotografia e della cultura fotografica italiana, valorizzando fotografi, fotoreporter, artisti, curatori e studiosi; sostenere le attività delle istituzioni e degli enti senza scopo di lucro attivi nel settore, con particolare attenzione alla realizzazione di mostre e progetti culturali; incentivare lo sviluppo dell’editoria specializzata in fotografia; favorire la creazione e il potenziamento di reti nazionali e internazionali per la promozione della fotografia e la condivisione di buone pratiche progettuali.

I soggetti che possono partecipare sono dettagliati all’interno dell’avviso pubblico per ogni singolo ambito.

Scadenza delle domande: 15 aprile 2026 ore 12.00 (ora italiana)

Le proposte dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il Portale Bandi della DGCC secondo modalità e tempistiche indicate nel sito istituzionale.