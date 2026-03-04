Olio e salute a Geo oggi pomeriggio su Rai 3

Scegliere un olio d’oliva di qualità significa valorizzare i sapori e prendersi cura della salute. Se ne parla a “Geo” oggi su Rai 3
Scegliere un olio d’oliva di qualità significa valorizzare i sapori e prendersi cura della salute. A “Geo” – il programma prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda mercoledì 4 marzo alle 16.40 su Rai 3 – Nicola Di Noia, Responsabile Olio Coldiretti, spiega come leggere tra le righe delle etichette, con qualche suggerimento per essere maggiormente consapevoli al momento dell’acquisto. In cucina, poi, la cuoca Stefania Grandinetti propone alcune ricette con l’olio evo come ingrediente.