L’horror “Hounded – La caccia è aperta!” stasera su Rai 4: la trama

“Hounded – La caccia è aperta!”, un thriller horror britannico del 2022, diretto da Tommy Boulding, che mescola tensione e critica sociale, stasera su Rai 4: la trama
Una rapina notturna in una villa lussuosa si trasforma in un incubo: una banda di giovani ladri viene catturata dai proprietari, ricchi e annoiati, che decidono di farli diventare prede di una spietata caccia all’uomo nella loro tenuta.
E’ la trama del film horror “Hounded – La caccia è aperta!” in onda mercoledì 4 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 4.