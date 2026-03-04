Conferito ad Andrea Bocelli il Premio Margherita Hack

Grande emozione per il conferimento del Premio Margherita Hack al Maestro Andrea Bocelli, celebrato per una carriera artistica capace di conquistare il pubblico di tutto il mondo

Il riconoscimento è stato consegnato da Salvo Nugnes, curatore d’arte, giornalista nonché ideatore del premio e membro della giuria, con una motivazione che ne sintetizza l’essenza: “Voce che ha saputo emozionare il mondo intero, un tributo al suo talento unico e alla sua straordinaria carriera musicale”.

Un omaggio che sottolinea la capacità del tenore toscano di abbattere confini culturali e linguistici attraverso la forza universale della musica, portando la tradizione lirica italiana nei più prestigiosi teatri internazionali e affermandosi come ambasciatore dell’eccellenza artistica italiana.

Istituito in ricordo della straordinaria scienziata e astrofisica Margherita Hack, il premio rende omaggio alla sua eredità intellettuale e umana, celebrando personalità che si distinguono per merito, talento e impegno nella società. Voluto da Nugnes, agente e amico della Professoressa, il Premio nasce con l’intento di perpetuare il messaggio di rigore, libertà di pensiero e responsabilità civile che ha contraddistinto la vita della celebre astrofisica.

A selezionare i premiati è un autorevole comitato di intellettuali ed esperti composto da Giordano Bruno Guerri, storico e presidente del Vittoriale degli Italiani, dal giornalista Paolo Liguori, dal critico d’arte Vittorio Sgarbi, dalla giornalista e scrittrice Silvana Giacobini e dallo stesso Nugnes; presidente onorario del Premio è lo scienziato e divulgatore scientifico Antonino Zichichi, da poco scomparso, figura di riferimento nel panorama scientifico internazionale.

Il conferimento del Premio Margherita Hack ad Andrea Bocelli rappresenta così un riconoscimento che va oltre la dimensione musicale, configurandosi come tributo all’eccellenza italiana nel mondo, alla dedizione, alla passione e alla capacità di trasformare il talento in un messaggio universale, suggellando a Sanremo un percorso artistico che continua a scrivere pagine significative nella storia della cultura contemporanea.