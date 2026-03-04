Catania si sveglia con il terremoto: scossa di magnitudo 4,5 e scuole chiuse

Terremoto a Catania alle 7.05: la città siciliana, pochi minuti dopo le 7, è stata svegliata da una forte scossa di magnitudo 4.5

Terremoto a Catania alle 7.05: la città siciliana, pochi minuti dopo le 7, è stata svegliata da una forte scossa di magnitudo 4.5. Questa la stima dell’Ingv. Il terremoto sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione in città, provincia e anche in altri centri, ad esempio Augusta o Messina. L’ipocentro del sisma sull’Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 4 chilometri. Non si hanno notizie di danni a cose o persone. Un’altra scossa di assestamento, magnitudo 2.7, si è verificata alle 7.58.

SCUOLE CHIUSE A CATANIA

Oggi, 4 marzo, a Catania le scuole resteranno chiuse per precauzione. Lo ha annunciato il sindaco Enrico Trantino spiegando che le lezioni sono sospese oggi a scopo precauzionale: verranno fatti sopralluoghi di controllo. Scuole chiuse anche in alcuni comuni della provincia.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)