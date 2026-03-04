A “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3 la morte di Gessica Disertore

Il caso di Gessica Disertore a “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli, in onda stasera, mercoledì 4 marzo alle 21,20 su Rai 3

Il caso di Gessica Disertore a “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 4 marzo alle 21,20 su Rai 3. La giovane lavorava come chef su una nave da crociera ed era felice di questa esperienza. Ma i genitori ricevono una telefonata con la notizia che si è suicidata. Per i familiari non è possibile e si oppongono alla richiesta di archiviazione. Si scopre che Gessica ha ingerito una quantità di fentanyl tale che sarebbe rimasta sedata e senza forze. Se non aveva la possibilità di muoversi, che cosa c’è dietro la sua morte?

E poi Garlasco: ogni consulente presenta la sua relazione e viene riscritta la scena del crimine. Ma una cosa è certa: nei primi giorni la mamma di Chiara Poggi si schiera dalla parte di Alberto Stasi, consola lui e sua madre per telefono. E poi? Cosa succede? Perché smette di difenderlo?

Infine il caso dell’agente Cinturrino e dell’omicidio di Rogoredo: “Chi l’ha visto?” ha mandato in onda un audio che precede le immagini dell’assistente capo che prende i soldi dalla cover del cellulare di un ragazzo tunisino fermato. E in tanti telespettatori hanno sentito la parola “droga”. Il video e l’audio ripulito sarà trasmesso dalla trasmissione. Chi ha detto: “Mettila da parte”? E a cosa si riferiva?