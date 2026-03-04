7 e 8 Marzo a Roma Ficus al Massimo: il market dentro il museo che valorizza la creatività femminile

Il 7 e 8 marzo, dalle 10:30 alle 20:00, torna FICUS AL MASSIMO al Garum – Museo della Cucina (Via dei Cerchi 87), nel cuore dell’area archeologica del Circo Massimo

Il 7 e 8 marzo, dalle 10:30 alle 20:00, torna FICUS AL MASSIMO al Garum – Museo della Cucina (Via dei Cerchi 87), nel cuore dell’area archeologica del Circo Massimo, ad ingresso gratuito

Tre sale, due piani, decine di brand indipendenti selezionati: per due giorni il museo si trasforma in uno spazio attraversato da creatività, ricerca e pubblico proveniente da tutto il mondo. Non un semplice market, ma un’esperienza immersiva costruita dentro un contesto storico unico al mondo, dove la creatività contemporanea dialoga con la storia millenaria di Roma.

Tra passato e presente, tra artigianato e ricerca estetica, FICUS AL MASSIMO propone un modello di mercato culturale in cui l’esperienza supera l’acquisto e la scoperta diventa parte integrante del luogo.

UN’EDIZIONE CHE VALORIZZA LA CREATIVITÀ FEMMINILE

In occasione della Festa della Donna, l’edizione di marzo riflette un dato ormai evidente nel panorama creativo indipendente italiano: una presenza femminile sempre più forte e strutturata.

Una parte significativa dei progetti presenti nasce infatti da imprenditrici, artigiane, designer e illustratrici che hanno scelto la creatività come forma concreta di impresa, unendo manualità, sostenibilità e visione personale.

Non una celebrazione simbolica, ma una realtà imprenditoriale che trova spazio e visibilità.

IL VALORE DI FICUS AL MASSIMO

FICUS non è solo ciò che si trova, ma il modo in cui lo si scopre.

Ogni brand è selezionato per identità e coerenza.

Ogni progetto racconta una ricerca autentica.

Ogni oggetto porta una firma creativa reale.

È un market pensato per chi cerca qualcosa che non sia produzione in serie, ma espressione creativa indipendente.

COSA TROVARE

Moda sostenibile

Pezzi unici handmade

Illustrazioni e poster

Gioielli artigianali

Home decor

Vintage ricercato

Libri e vinili da collezione

TRA I BRAND

Nel mondo Panupà di Paola Spanu il colore diventa codice identitario, la fantasia diventa linguaggio e l’accessorio smette di essere complemento per diventare presenza. Borse e accessorii si distinguono per l’uso deciso di fantasie e palette cromatiche vibranti, pensate per chi vive lo stile come forma di espressione personale, senza rinunciare a una scelta consapevole e sostenibile.

Muymakò di Giulia Passariello è intimo pensato per accompagnare, non per costringere.

Collezioni pensate per adattarsi a donne diverse, con soluzioni tecniche e stilistiche che uniscono comfort, femminilità e carattere.

27 Animalier di Tiziana Cardella è un progetto che vive sul confine tra memoria e contemporaneità.

Ogni capo viene dipinto a mano, lavorato attraverso tecniche artistiche differenti o arricchito da disegni originali che vengono successivamente trasferiti e applicati sul tessuto, trasformando l’abbigliamento in una vera superficie espressiva.

È il lusso raro dell’irripetibile.

Wordlines trasforma il linguaggio in materia visiva.

I calligrammi di Cecilia De Lucia fondono scrittura e segno grafico, dando vita a opere in cui la parola smette di essere solo lettura e diventa forma, ritmo, presenza.

I gioielli Zuije, creati da Anna Patteri, nascono da un dialogo profondo con la natura, con le sue geometrie spontanee, le sue imperfezioni perfette e la sua armonia silenziosa.

Il Museo

Girando nel Museo potrai anche ammirare la più importante, eclettica e rara collezione privata di arti e letterature culinarie esistenti al mondo che si offre, gratuitamente, al pubblico. Libri rari di cucina e le prime ricette a stampa dei piatti più amati come quella del Panettone, la mortadella, i supplì, la zuppa inglese e migliaia di arnesi, pentole, arredi, che spaziano dagli stampi barocchi per il gelato di primo Seicento alle cucine a gas degli anni Cinquanta, dalle bellissime mezzine toscane ottocentesche alle contemporanee macchine per la pasta fino alle pentole di design del secondo Novecento.