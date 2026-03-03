“Vip4padel” torna da domani sera su Sportitalia

L’appuntamento è fissato per mercoledì 4 marzo, in prima serata alle ore 22:00. Conduce Anthony Peth



Il fenomeno che ha rivoluzionato il racconto dello sport in TV è pronto a tornare. Sulla scia del successo riscosso dalla prima edizione, VIP4PADEL annuncia il ritorno sul piccolo schermo con la sua seconda, attesissima stagione. L’appuntamento imperdibile è fissato per mercoledì 4 marzo, in prima serata alle ore 22:00, sul canale tematico Sportitalia, visibile al canale 60 del digitale terrestre e disponibile in streaming attraverso l’app Sportitalia, scaricabile gratuitamente su tutti i dispositivi.

Nato da un’idea di Fabio Lauricella e curato dalla casa di produzione N&M Management di Mariaraffaella Napolitano, che ne firma anche la regia, lo show si articola in sette imperdibili puntate. A guidare il racconto sarà l’esperienza di Anthony Peth, volto noto di La7 e già protagonista di numerosi programmi televisivi sui maggiori broadcaster nazionali.

Mental coach della nuova edizione saranno Pasquale Buonanno e Daniele Losquadro. In collegamento dal social set il comico Fabio di Dario con l’influencer Agata Lucchini.

A “dare carica” alla sfida sarà la partnership con Polis Energia. L’operatore di luce e gas firma integralmente l’identità del torneo: il suo logo spicca sulle maglie tecniche e sulla personalizzazione del campo da gioco, diventando l’elemento vitale che sottolinea il legame tra la vitalità degli atleti e l’energia che alimenta le loro passioni.

Una delle grandi novità tecniche riguarda l’approccio narrativo: nelle puntate non sarà proposta la cronaca integrale dei match, ma un racconto d’autore focalizzato sull’intensità agonistica. Grazie a un montaggio serrato e una regia di stampo cinematografico, lo show si concentrerà esclusivamente sui momenti chiave della competizione. L’occhio della telecamera esalterà i colpi tecnici più spettacolari e le dinamiche di gioco, eliminando i tempi morti e trasformando ogni sfida in un’esperienza visiva ad alto impatto, capace di restituire tutta la tensione e il talento dei protagonisti in campo.

Dopo le prime fasi girate al Country Sport Village di Paderno Dugnano (MI), il più grande centro di Padel in Italia, il torneo ha abbracciato una dimensione internazionale. Le emozionanti semifinali e la finale si sono svolte a Poreč, in Croazia, presso l’innovativo centro Padel Poreč. Questo salto di qualità è stato reso possibile dalla partnership con Valamar, leader nel settore turistico in Croazia e Austria.

VIP4PADEL si conferma così l’appuntamento imperdibile per chi cerca un mix perfetto tra sport e intrattenimento di qualità.

Il cast è così composto:

Luca Toni, ex calciatore e campione del mondo accompagnato dalla sua superfan Bojana Jovanovic giocatrice di padel, influencer e digital content creator.

Tomas Locatelli, ex calciatore di Serie A, in coppia con Edgardo Baldo, uomo di mondo originario di Bibione e grande appassionato di sport.

Roberto Valbuzzi, chef e celebre conduttore televisivo di Real Time, accompagnato da Sofia Balzani, centrocampista appassionata di calcio con oltre 500.000 follower.

Mercedesz Henger, attrice moderna e personaggio televisivo italo-ungherese, accompagnata da Diego Mele, imprenditore.

Andrea Montovoli, attore e personaggio televisivo, accompagnato da Andrea Bredice, 42 anni, costruttore edile.

Benedetta Mazza, conduttrice televisiva e radiofonica, accompagnata da Samuele Riccio, trader energetico.

Fabio De Vivo, speaker e volto radiofonico, in coppia con Pietro Pennisi, imprenditore nel settore delle certificazioni aziendali.

Francesca Testasecca, ex Miss Italia, accompagnata da Claudio Bertuzzi, titolare di un hotel sulle sponde del Lago di Garda.