Trump: “Iran non ha più Marina, Aviazione e difese. Deluso da Spagna e Gran Bretagna”. Esplosioni udite a Dubai, Abu Dhabi e Doha.

Gli Emirati Arabi Uniti valutano attacchi contro l’Iran. La Mezzaluna Rossa iraniana ha aggiornato a 787 il bilancio dei morti in Iran. Pasdaran: “Se Usa-Israele continuano colpiremo tutti centri economici Medioriente”

Donald Trump non fa un passo indietro e annuncia che gli Stati Uniti possono fare la guerra “per sempre”. La Cnn conferma che Washington si sta preparando a un “forte aumento” degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore mentre Teheran ha risposto colpendo l’ambasciata Usa a Riad, in Arabia Saudita. Il conflitto mediorientale, aperto con l’offensiva statunitense e israeliana contro l’Iran, continua ad allargarsi ai Paesi del Golfo e alle basi americane presenti nella regione. Dopo i raid aerei l’esercito di Israele è entrato in Libano. Forte preoccupazione anche in Italia con Giorgia Meloni che spera che la guerra non dilaghi.

Gli ultimi aggiornamenti

Trump: “Iran non ha più Marina, Aviazione e difese”.

"Iran non ha più Marina, Aviazione e difese".

Gli Emirati Arabi Uniti valutano attacchi contro l'Iran dopo che Teheran ha sparato contro il Paese 186 missili e 812 droni, provocando una 70 di feriti. Forti esplosioni udite simultaneamente a Dubai, Abu Dhabi e Doha.

Starmer comunica che il Regno Unito invierà a Cipro il cacciatorpediniere HMS Dragon di classe Type 45, in grado di abbattere missili balistici, ed elicotteri con capacità antidrone.

Trump contro Spagna e Regno Unito: "La Spagna è stata terribile. Ho detto a Bessent di tagliare tutti i rapporti commerciali con la Spagna, non vogliamo avere nulla a che fare con la Spagna". E ha criticato il primo ministro britannico Keir Starmer per il rifiuto del Regno Unito di aiutare attivamente Stati Uniti e Israele negli attacchi contro l'Iran, affermando che la relazione tra USA e UK "non è più quella di una volta", "Non abbiamo certo a che fare con Winston Churchill".

Il ministero degli Esteri del Qatar smentisce attacco come riportato dai media israeliani: "Non facciamo parte della campagna contro l'Iran, e stiamo esercitando il nostro diritto all'autodifesa e a scoraggiare gli attacchi al nostro Paese. Esortiamo i media a fare affidamento su fonti qatariote credibili quando pubblicano report relativi al Qatar".

Secondo il Wall Street Journal, Trump valuta di sostenere milizie e gruppi di opposizione all'interno dell'Iran disposti a imbracciare le armi per rovesciare il regime. L'amministrazione statunitense punterebbe in particolare a favorire una sollevazione dei curdi iraniani, che dispongono di forze esperte con decenni di esperienza di combattimento. Netanyahu spinge da tempo per un loro coinvolgimento contro Teheran, e i recenti attacchi israeliani nell'Iran occidentale hanno alimentato le speculazioni sull'apertura di un corridoio terrestre che potrebbe agevolare eventuali avanzate curde. Non c'è ancora una decisione finale sulla fornitura di armi o sul supporto di intelligence a queste fazioni anti-regime. Trump domenica ha telefonato ai leader delle due principali fazioni curde in Iraq.

Gli attacchi israeliani e statunitensi hanno colpito l'edificio dell'organismo che eleggerà la nuova guida suprema dell'Iran. Lo riferiscono i media iraniani. Le agenzie di stampa iraniane hanno riferito che l'edificio dell'Assemblea degli esperti a Qom è stato "raso al suolo" dall'attacco ma che l'edificio era stato evacuato prima dell'attacco.

Pasdaran: "Se Usa-Israele continuano colpiremo tutti centri economici Medioriente". Il protrarsi degli attacchi di Usa e Israele porterà l'Iran a condurre rappresaglie contro "tutti i centri economici" del Medioriente. Lo ha dichiarato il generale della Guardia rivoluzionaria iraniana Ebrahim Jabbari, come riferisce Al-Arabiya.

