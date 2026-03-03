Su Rai 2 al via il nuovo show “Stasera a letto tardi”

Debutto in prima serata per “Stasera a letto tardi”, il nuovo show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto dai The Jackal e in onda da martedì 3 marzo alle 21.20 su Rai 2. Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) saranno per la prima volta tutti insieme alla conduzione di un programma televisivo.

Con loro ci sarà un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. Ogni puntata alternerà momenti divertenti e imprevedibili in studio e candid camera esilaranti, creando uno spazio in cui bambini e adulti si incontrano, si divertono e imparano gli uni dagli altri. Durante le candid camera i bambini, in una stanza con le telecamere nascoste – ignari di essere ripresi – interagiranno con i The Jackal che creeranno per loro scherzi, storie e situazioni sempre diverse, dai risvolti, spesso, inaspettati.

Spazio, inoltre, alle interviste agli ospiti in studio, protagonisti di primo piano del mondo dello spettacolo e non solo, che si metteranno in gioco rispondendo alle domande ideate dai bambini stessi.

Nella prima puntata, a soddisfare le curiosità più disparate dei piccoli in studio, ci saranno Carlo Conti, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo; Mattia Furlani, fuoriclasse del salto in lungo, campione mondiale a Tokyo 2025 e bronzo olimpico a Parigi 2024; Matilde Gioli, attrice protagonista, tra le altre cose, di una delle serie più seguite di sempre, “Doc – Nelle tue mani”.

Inoltre, nel corso della puntata, i giovani protagonisti, sempre accompagnati in studio dalle loro famiglie, saranno messi alla prova con alcune “missioni” – assegnate loro dai The Jackal – che, se portate a termine, daranno diritto al “Patentino da adulto”.

Spazio, infine a “Le leggi dei bambini”: in ogni puntata, i bambini, proprio come in una sorta di Parlamento, voteranno alcune proposte di legge fatte da loro stessi fino ad arrivare a stabilire un decalogo con le leggi che vorrebbero.

Pur mettendo al centro lo sguardo, autentico e sorprendente allo stesso tempo dei bambini, “Stasera a letto tardi” è uno show per spettatori di tutte le età.

Tra i bambini protagonisti di “Stasera a letto tardi”, che il pubblico conoscerà nel corso delle varie puntate, ci sono: Rocco, 7 anni di Roma, un vero mattatore, con la passione per la matematica e il kung fu; Hong Yi, della provincia di Bologna, 9 anni ma già spirito da leader, spigliato ed empatico; Tommaso, il più piccolo del gruppo, 4 anni, di Roma, inconfondibile con il suo caschetto biondo; Viola, 4 anni anche lei, della provincia di Savona, ama i vestiti, gli accessori colorati, i fiori viola e gli unicorni; Cecilia, 7 anni, della provincia di Lecce, spirito creativo, già amante dello shopping; Diego, 7 anni, da Olbia, amante del mare e dei The Jackal; Lucrezia, 9 anni, di Roma, artista in erba, suona il pianoforte, studia danza e fa teatro; Megan, 5 anni, di Roma, molto curiosa, con la passione per la recitazione; Christian, 7 anni, della provincia di Roma, un vulcano dal cuore tenero, sempre pronto ad abbracciare; Martina, 5 anni, di Taranto, amante degli animali, in particolare dei dinosauri, e del tennis; Rayan, 6 anni, della provincia di Parma, anche lui con la passione per gli animali – soprattutto per il suo criceto domestico e le lumache -, dolce e spigliato.

Basato su “Those crazy little ones”, un format originale di RESET TV, “Stasera a letto tardi” è un programma di Emiliano Ereddia e di Fabio Balsamo, Livia Barattini, Ciro Capriello, Alessandro Caroni, Gianluca Colucci, Simonpietro Giudice, Aurora Leone, Marco Terenzi. Regia studio Fabrizio Cofrancesco. Regia candid camera Giampaolo Marconato. Scenografia Alessandra D’Ettore. Produttore Rai Melissa Ruggeri. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy Giorgio Rossetti.