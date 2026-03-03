Stasera su Rai Storia la seconda puntata di “Gulag. Una storia sovietica”

Stasera su Rai Storia la serie “Gulag. Una storia sovietica” racconta la realtà del sistema dei campi di concentramento punitivi del regime

La prima grande produzione su uno degli episodi più tragici e meno rappresentati del secolo scorso: i campi di lavoro sovietici, meglio conosciuti come gulag. Basato su documenti mai resi noti in precedenza, su molte fonti e testimonianze, con l’ausilio di oltre 1000 immagini fotografiche (molte delle quali inedite), la serie “Gulag. Una storia sovietica” racconta la realtà del sistema dei campi di concentramento punitivi del regime.

La seconda puntata in onda martedì 3 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Storia. Privi di ogni diritto, i prigionieri subiscono un regime carcerario durissimo, fatto di duro lavoro nelle proibitive condizioni della Russia del nord, con neve e freddo estremo. Dopo la salita al potere di Stalin, i Gulag saranno il bacino in cui attingere la manodopera per modernizzare, costruendo opere e infrastrutture, l’Unione Sovietica.