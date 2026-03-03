Stasera su Rai 5 “Il dono: storia della medium Sonia Benassi”

Stasera in prima serata su Rai 5 “Il dono: storia della medium Sonia Benassi” di Niccolò Lorini e Pantaleone A. Megna

“Il Dono” in onda martedì 3 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 5 è un viaggio al confine tra visibile e invisibile. Attraverso la storia di Sonia Benassi, una medium che comunica con l’aldilà, il documentario esplora il mistero della vita dopo la morte e la speranza di chi cerca un contatto con i propri cari scomparsi.

Con la partecipazione di Daniele Bossari, il film intreccia testimonianze dirette, canalizzazioni dirette e il confronto con una scienziata, un sacerdote e un giornalista, offrendo uno sguardo umano e profondo su un tema universale: il bisogno di credere che l’amore non finisca con la vita.