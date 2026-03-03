Morto in carcere Nitto Santapaola, uno dei boss mafiosi più sanguinari

Morto il boss Nitto Santapaola: aveva 87 anni ed era detenuto al regime di 41bis dal 18 maggio 1993. Fu ritenuto responsabile di varie stragi e condannato anche per l’omicidio del giornalista Pippo Fava

È morto il boss catanese Nitto Santapaola: aveva 87 anni. Santapaola era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro per i boss mafiosi più sanguinari, dal 18 maggio del 1993, data nella quale fu catturato nelle campagne di Mazzarrone, nel Catanese. Santapaola era detenuto nel carcere milanese di Opera ma è morto nel reparto di Medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo.

Il boss era malato da tempo. La procura di Milano ha disposto l’autopsia sul corpo dell’anziano boss catanese che a lungo ha guidato il potentissimo clan dei Santapaola-Ercolano. Diversi gli ergastoli ai quali Santapaola è stato condannato. Il boss fu ritenuto responsabile di diverse stragi, come quella della Circonvallazione di Palermo, avvenuta il 16 giugno del 1982, quando un commando entrò in azione per eliminare il boss catanese Alfio Ferlito che era in trasferimento verso il carcere di Trapani. Ferlito morì insieme con tre carabinieri di scorta.

Santapaola, alleato di ferro dei corleonesi di Totò Riina, venne condannato anche per l’omicidio del giornalista Pippo Fava, avvenuto a Catania il 5 gennaio del 1984. Il nome di Santapaola compare anche nelle indagini sulla strage di Capaci 23 maggio 1992, dove morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti di scorta.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)