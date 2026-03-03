Miss Marx, una vita tra luci e ombre, su Rai 5: la trama del film

Il film di Susanna Nicchiarelli “Miss Marx”, in onda martedì 3 marzo alle 22.45 su Rai 5. Nel cast, Romola Garai, Patrick Kennedy (II), John Gordon Sinclair: la trama

Eleanor detta Tussy è la figlia più piccola del filosofo e teorico politico tedesco Karl Marx. Brillante, colta, libera e appassionata, si distingue nel corso del tempo per tenere viva la fiamma del pensiero paterno. Un personaggio al centro del film di Susanna Nicchiarelli “Miss Marx”, in onda martedì 3 marzo alle 22.45 su Rai 5.

E’ lei a battersi per i diritti dei lavoratori, le pari opportunità nell’ambito dell’istruzione e il suffragio universale, nonché contro il lavoro minorile. Ma nella vita privata Eleanor non è così lucida e determinata: il suo compagno di vita, Edward, è infatti uno spendaccione fedifrago di cui lei non sa liberarsi. Nel cast, Romola Garai, Patrick Kennedy (II), John Gordon Sinclair, Felicity Montagu.