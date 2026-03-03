La sicurezza nelle città a FarWest stasera su Rai 3

La sicurezza nelle città è il tema della nuova puntata di “Farwest”, condotto da Salvo Sottile, in onda martedì 3 marzo alle 21.25 su Rai 3

La sicurezza nelle città è il tema della nuova puntata di “Farwest”, condotto da Salvo Sottile, in onda martedì 3 marzo alle 21.25 su Rai 3, con l’intervento in studio del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Sono oltre 1.100 le aggressioni registrate nel settore del trasporto pubblico nell’ultimo anno: un dato allarmante, che di recente ha registrato un’impennata soprattutto a Roma dove i sindacati di categoria hanno presentato in Prefettura una vera e propria “mappa della paura”, con le tratte più pericolose della Capitale.

“Farwest” torna poi a Napoli per la vicenda del piccolo Domenico e del fallimento del suo trapianto di cuore, accendendo un faro su altri casi di malasanità che riguardano i bambini. Attraverso testimonianze e denunce, si racconta il cosiddetto “Sistema Monaldi”, l’ospedale segnato da carenze di mezzi e organizzazione.

La puntata prosegue poi a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia: da qui prende il via un’inchiesta sui bilanci dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Un sistema su cui si proietterebbero le ombre di buste paga gonfiate, assegni ad personam, clientelismi e debiti milionari.

“Farwest” è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Chiara Ingrosso, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Tommaso Mattei, Maria Laura Cruciani, Manuela Iatì.