In uscita il 9 marzo “Re del Castello. Scelta e responsabilità nel mondo moderno” di GAI EATON

Arriva per la prima volta in Italia edito da Casadei Libri Re del Castello. Scelta e responsabilità nel mondo moderno di Gai Eaton (Hasan Le Gai Eaton). Ex diplomatico britannico e convertito all’Islam nel 1951, Eaton è stato per oltre vent’anni figura di riferimento della Moschea Centrale e del Centro Culturale Islamico di Londra, nonché uno dei più autorevoli portavoce dell’Islam tradizionale nel mondo anglosassone. Tra gli autori che hanno raccolto l’eredità del pensiero di René Guénon, Eaton si distingue per la capacità di coniugare profondità metafisica e chiarezza espositiva.

Pubblicato originariamente con il titolo King of the Castle, questo saggio rappresenta una meditazione penetrante sulla condizione dell’uomo contemporaneo. In un’epoca dominata dal mito del progresso e del benessere materiale, Eaton pone domande radicali e attualissime: Qual è il prezzo della sicurezza e della prosperità? Siamo davvero liberi o semplicemente condizionati da bisogni e desideri indotti? Che cos’è la vera conoscenza e quali sono le sue contraffazioni?

Attraverso un’analisi lucida, l’autore esplora il senso dell’identità umana in un mondo che ha smarrito i propri riferimenti trascendenti. Re del Castello invita il lettore a interrogarsi su scelta, responsabilità e libertà, offrendo strumenti per comprendere cosa significhi “essere umani” nel mondo moderno e quale spazio resti per una dimensione spirituale autentica.

AUTORE

Gai Eaton tra gli autori di prospettiva tradizionale che hanno seguito fedelmente la lezione di René Guénon è necessario conoscere l’opera di Gai Eaton (1921-2010), saggista inglese che lavorò come giornalista e insegnante in Giamaica ed Egitto, dove si convertì all’Islam nel 1951. Tornò poi nel Regno Unito per svolgere la carriera diplomatica, operando anche nel Centro Culturale Islamico di Londra, e dedicandosi alla scrittura di saggi, che in Italia non sono ancora stati tradotti.

DATI

Collana: Port Girevoli | Formato: 13,5 x 21 cm | Pagine: 274 | Prezzo: € 24,00

ISBN: 979-12-80146-25-0