“Fair Game – Caccia alla spia” anche in lingua originale su Rai Movie: la trama

Disponibile anche in lingua originale, il film “Fair Game – Caccia alla spia” in onda stasera su Rai Movie: ecco la trama

Martedì 3 marzo 2026 alle 21:10 Rai Movie trasmette “Fair Game, caccia alla spia” di Doug Liman. Valerie Plame è un’agente sotto copertura della Cia, per conto della quale indaga sulla proliferazione delle armi nucleari.

Suo marito è un diplomatico che viene mandato in Niger, paese sospettato di vendere uranio arricchito all’Iraq: marito e moglie scopriranno che non è vero, mettendosi contro la Casa Bianca e il presidente Bush, che licenziano e screditano Valerie. La coppia dovrà lottare per ottenere giustizia.

Dalle memorie di Plame, vera agente della Cia, Naomi Watts e Sean Penn in un film avvincente e coraggioso, con il quale il regista Liman riesce a coniugare molto bene tensione drammatica e riflessione politica.