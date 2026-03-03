Coppa Italia, stasera e domani al via le semifinali di andata

In campo Como-Inter e Lazio-Atalanta

Martedì 3 e mercoledì 4 marzo torna la Coppa Italia con le semifinali d’andata. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Martedì 3 marzo, su Canale 5, in diretta dallo stadio Sinigaglia di Como dalle ore 21.00 andrà in scena Como-Inter. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.40, sarà visibile in diretta su Canale 5, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Mercoledì 4 marzo, su Italia 1, in diretta dalle ore 21.00, dallo stadio Olimpico di Roma sarà invece la volta di Lazio-Atalanta. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.30, sarà visibile in diretta su Italia 1, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I post-partita live di tutte le sfide di Coppa Italia, sempre condotti da Monica Bertini, saranno visibili su Canale 5 e Italia 1, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Di seguito, il dettaglio del programma delle semifinali:

MARTEDÌ 3 MARZO

Como-Inter, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inviato: Daniele Miceli

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Cristian Panucci, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Mino Taveri e Graziano Cesari.

MERCOLEDÌ 4 MARZO

Lazio-Atalanta, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Inviata: Francesca Benvenuti

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini ed Emidio Morganti.