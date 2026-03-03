Azione stasera su Rai 4 con “La rapina perfetta”: la trama del film

“La rapina perfetta – The Bank Job” stasera su Rai 4 è la vera storia di una leggendaria rapina realizzata la notte dell’11 settembre 1971 alla filiale londinese della Lloyds Bank
Terry Leather, proprietario di una rivendita di auto d’epoca, è un ex ladro. Viene avvicinato da una vecchia conoscenza che gli propone di fare “il colpo della vita”, una rapina nel cuore di Londra, nel caveau della Lloyd Bank, dove sono depositate centinaia di cassette di sicurezza. Ma la donna nasconde però i suoi reali moventi.
Un piccolo classico del crime d’azione quello proposto da Rai 4 martedì 3 marzo 2026 alle 21.20: “La rapina perfetta – The Bank Job” è la vera storia di una leggendaria rapina realizzata la notte dell’11 settembre 1971 alla filiale londinese della Lloyds Bank a Baker Street.