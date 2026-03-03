A primavera si torna a fare sport: come ripartire senza farsi male

Le temperature diventano più miti, stare all’aperto è più semplice e la motivazione spesso sale in modo naturale

Con l’arrivo della primavera aumentano le ore di luce e, per molte persone, cresce la voglia di tornare a camminare, correre o riprendere un allenamento regolare. È un momento “giusto” per ripartire: le temperature diventano più miti, stare all’aperto è più semplice e la motivazione spesso sale in modo naturale. Il punto è trasformare l’entusiasmo in una routine sostenibile, evitando la classica partenza “a strappo” che porta a dolori, stop forzati e abbandono dopo poche settimane.

Le indicazioni di salute pubblica sono chiare: anche quantità moderate di attività fisica producono benefici, e l’obiettivo per gli adulti è arrivare (gradualmente) ad almeno 150–300 minuti a settimana di attività aerobica moderata, oppure 75–150 minuti di attività vigorosa, oltre a esercizi di rafforzamento muscolare con regolarità. Non è una “ricetta” uguale per tutti, ma una cornice utile: significa che la ripresa non deve essere perfetta dal primo giorno, basta che sia progressiva e costante.

Il rischio più comune, soprattutto dopo mesi in cui ci si è mossi meno, non è “fare sport”, ma aumentare troppo in fretta durata, intensità o frequenza. Il corpo ha bisogno di un periodo di adattamento: muscoli, tendini e articolazioni seguono tempi diversi, e spesso sono proprio tendini e strutture periarticolari a “protestare” per prime quando si accelera. Qui nasce la maggior parte dei fastidi di primavera: non tanto perché ci si muove, ma perché si cambia ritmo senza preparazione.

Il vero errore della ripartenza: fare troppo, troppo presto

Chi riparte tende a misurare i progressi con un parametro unico: chilometri, minuti o numero di allenamenti. In realtà, ciò che conta è il carico complessivo: quante sedute fai, quanto durano, quanto sono intense e quanto recupero c’è in mezzo. La letteratura sportiva sottolinea da anni che aumenti rapidi e non graduali del carico sono associati a un rischio maggiore di infortuni da sovraccarico, soprattutto a carico dei tessuti molli.

Negli ultimi anni, anche studi su runner amatoriali hanno osservato un punto ricorrente: i “salti” in una singola uscita (ad esempio correre molto più del solito rispetto alle settimane precedenti) possono essere più problematici della crescita lenta e regolare. Il messaggio pratico è semplice: meglio aggiungere poco e spesso, piuttosto che fare una seduta “eroica” e poi fermarsi per dolore.

In questa fase, un altro errore tipico è ignorare i segnali iniziali: si va avanti “stringendo i denti” finché un fastidio diventa un problema vero. Alcuni segnali, invece, meritano attenzione: dolore che peggiora seduta dopo seduta, rigidità mattutina marcata, limitazione del gesto (zoppia, impossibilità di piegare/estendere bene), oppure un sintomo che non migliora dopo qualche giorno di scarico e recupero.

Come ripartire in modo intelligente: progressione, varietà e recupero

Per riprendere bene non serve un piano complicato. Serve una logica di progressione e alcune regole di buon senso.

Parti sotto il tuo “massimo”, non dal massimo

Se in passato correvi o ti allenavi con regolarità, non significa che il corpo sia pronto a replicare subito quei volumi. Nelle prime 2–3 settimane l’obiettivo è rimettere in moto il sistema: sedute brevi e gestibili, percezione dello sforzo moderata, recuperi veri. Se ti senti “troppo facile”, è un buon segno: stai costruendo una base. Aumenta una variabile alla volta

Se aumenti insieme durata e intensità (e magari anche i giorni), il carico esplode. Meglio scegliere una sola leva: o aumenti i minuti, o aumenti la velocità, o aggiungi un giorno in più. Questo approccio riduce il rischio di sovraccarichi e rende più chiaro cosa ha funzionato e cosa no. Non solo cardio: la forza è parte della prevenzione

Le linee guida OMS includono esplicitamente attività di rafforzamento muscolare: nella pratica, per chi riparte significa inserire esercizi semplici per gambe, anche, core e parte alta, anche a corpo libero. La forza migliora la stabilità e “prepara” tendini e articolazioni allo stress della corsa o delle camminate lunghe. Alterna stimoli e superfici

All’inizio, la varietà è un alleato: camminata veloce alternata a brevi tratti di corsa, bici o ellittica al posto di una seduta di corsa, superfici non sempre identiche. Riduci la ripetizione meccanica e dai ai tessuti tempo di adattarsi. Recupero e sonno non sono un dettaglio

Il recupero non è “tempo perso”: è la fase in cui il corpo si adatta. Programmare almeno un giorno di recupero tra le sedute più impegnative, curare il sonno e l’idratazione è spesso ciò che fa la differenza tra continuità e stop.

Segnali da ascoltare (e quando fermarsi senza sensi di colpa)

Riprendere “senza farsi male” non significa evitare qualsiasi indolenzimento. Un po’ di rigidità o stanchezza muscolare nelle prime settimane può essere normale. A cambiare tutto è l’andamento del sintomo.

Sono campanelli d’allarme:

● dolore localizzato che aumenta con il carico e non migliora con il riposo;

● dolore che altera la tecnica (zoppia, compensi, impossibilità di appoggiare bene);

● fastidio che si ripresenta sempre nello stesso punto, alla stessa intensità, ogni volta che riparti;

● sensazione di instabilità articolare o “cedimento”.

In questi casi, la scelta più efficace spesso non è “spingere di più”, ma fare un passo indietro: ridurre il carico per qualche giorno, rivedere scarpe e superficie, inserire esercizi di forza e mobilità, e – se il problema persiste – chiedere un parere per capire se serve un percorso mirato.

La primavera è una finestra ideale per costruire continuità: non perché costringe a fare grandi performance, ma perché rende più facile creare un’abitudine. E, nel lungo periodo, è proprio la regolarità – più che l’intensità delle singole sedute – a trasformare la voglia di movimento in un beneficio reale per salute, energia e benessere.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)