A “Elisir” oggi su Rai 3 focus sulle apnee notturne

Nella puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 3 marzo alle 10.55 su Rai 3, si parlerà di apnee notturne, un disturbo del sonno caratterizzato da interruzioni temporanee della respirazione che avvengono più volte durante la notte. Quali sono i rischi per la salute? A dare tutte le informazioni sarà Fabio Beatrice, otorinolaringoiatra e primario emerito presso l’Asl Città di Torino.

Lo spazio del “Mangiarsano” sarà incentrato sui carciofi: un alimento ricco di fibre noto per le sue proprietà benefiche. È vero che aiuta a controllare i livelli di colesterolo e disintossicare il fegato? La dottoressa Renata Bracale, docente di Nutrizione Umana presso l’Università del Molise, farà chiarezza sull’argomento.

La puntata terminerà con la rubrica “Come si fa”, dedicata all’holter cardiaco, un esame che permette di registrare l’attività del cuore in modo continuo per uno o due giorni. Claudio Tondo, direttore del Dipartimento di Aritmologia del Centro Cardiologico Monzino di Milano, spiegherà l’importanza di questo esame per giungere alla diagnosi di diverse patologie a carico del cuore.