Trump: “Li stiamo facendo a pezzi”. Ali Larijani: “L’Iran è pronto per una lunga guerra”

Ali Larijani, attuale leader iraniano, scrive su X che “a differenza degli Stati Uniti, l’Iran è pronto per una lunga guerra

In un’intervista alla CNN, Trump ha affermato che la “grande ondata” di attacchi contro l’Iran deve ancora arrivare. “Non abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente. Li stiamo facendo a pezzi”, ha detto Trump a Jake Tapper. “Penso che stia andando molto bene. Abbiamo il miglior esercito del mondo e lo stiamo usando. Era la migliore occasione per colpirli prima che ottenessero l’arma nucleare. L’Iran è una minaccia colossale per l’America, i loro missili potrebbero raggiungerci”.

Alla domanda sulla durata della guerra, Trump ha risposto di non “voler vederla durare troppo a lungo”. In precedenza, il suo segretario alla Difesa, Pete Hegseth, si era mostrato aggressivo con i giornalisti, insistendo sul fatto che non avrebbe fissato una scadenza per il conflitto. “Ho sempre pensato che ci sarebbero volute quattro settimane”, ha detto Trump alla CNN, “e invece siamo un po’ in anticipo sui tempi previsti”. Infine, “Soldati sul campo? Ci saranno se necessario”.

Intanto Ali Larijani, l’attuale leader iraniano scrive su X che “a differenza degli Stati Uniti, l’Iran è pronto per una lunga guerra. Negli ultimi 300 anni l’Iran non ha mai iniziato una guerra, ci difenderemo con onore e proteggeremo i nostri seimila anni di civilizzazione, a qualunque costo”.

