Su Rai 3 torna “Lo Stato delle cose”: le anticipazioni della puntata di oggi

Appuntamento con la più stretta attualità e con l’approfondimento lunedì 2 marzo a “Lo Stato delle cose”, il programma di Massimo Giletti in onda alle 21.20 su Rai 3. In apertura di puntata Massimo Cacciari farà il punto sulla situazione in Medio Oriente dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e la morte di Khamenei.

Prosegue, poi, l’inchiesta sul delitto di Garlasco che sembra essere arrivato ad un punto di svolta. È stata depositata infatti la consulenza della dottoressa Cristina Cattaneo, consulenza che – secondo alcune indiscrezioni – dilaterebbe l’arco dell’orario durante il quale Chiara Poggi è stata uccisa. Questo cosa comporta per il condannato Alberto Stasi e il nuovo indagato Andrea Sempio?

A parlarne, tra gli altri ospiti — Umberto Brindani, Luciano Garofano, Antonio De Rensis, Marina Baldi e Vittorio Fineschi – la donna che conosce meglio di chiunque Alberto Stasi, la sua avvocata Giada Bocellari.

Il caso di Domenico Caliendo, il piccolo di due anni morto al Monaldi di Napoli per un fallito trapianto di cuore, continua ad interrogare le coscienze dei medici indagati e la legge italiana che deve dare una risposta di verità e giustizia. Dietro alla sua morte sta emergendo una sconcertante catena di errori. Parlano il padre Antonio, la madre Patrizia e l’avvocato della famiglia Francesco Petruzzi. In studio il medico giornalista Giuseppe Del Bello.